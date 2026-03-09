Por el Día de la Mujer, docentes paran y se movilizan en La Plata
Margarita florece: a los 86 años da cátedra en las aulas y en el gimnasio
Salud en alerta: médicos locales denuncian bajos ingresos y el pluriempleo
“Es mi sueño”: Kaczka vuelve con un reality que mezcla música y emoción
Expectativas en el agro a la espera de un anuncio sobre las retenciones
Se designaron las prosecretarías del Concejo, repartidas entre la oposición
Recorridos por la Ciudad y reconocimientos a mujeres destacadas
Vecinos compartieron una noche de tango e inclusión en el Club Julio Ghione
Piden vacunarse para combatir la nueva cepa de la gripe en la Región
Con motivo del Día Internacional de la Mujer se llevaron adelante distintas actividades en la Ciudad. Una de ellas fue el Walking Tour, un recorrido por las calles de La Plata que recuperó la historia de mujeres emblemáticas. Se inició en la Catedral y culminó en las puertas del diario EL DIA. Por su parte, el Colegio de Escribanos de la Provincia, distrito La Plata, distinguió a las escribanas Elvira Martha Yorio y María Angélica Rodríguez, quienes fueron reconocidas como Mujeres Destacadas 2026 por su compromiso y su trayectoria en el ámbito notarial, así como por su labor social.
