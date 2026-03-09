Expectativas en el agro a la espera de un anuncio sobre las retenciones

Mañana dará inició la 20° Expoagro 2026 edición YPF Agro, el evento agroindustrial más grande de la región, y crece la expectativa por el pedido al Gobierno sobre la eliminación permanente de las retenciones.

El evento se desarrollará en el predio ferial y autódromo de San Nicolás de los Arroyos, desde el martes hasta el viernes 13 de marzo inclusive.

Con motivo de celebrar su 20° aniversario, ExpoAgro alcanzó un nuevo récord: todos los espacios fueron reservados con anticipación, con más de 700 expositores y 100 empresas que se suman o regresan al evento.

Andrea Fiadone, jefa de Contenidos de Exponenciar, remarcó que la muestra volverá a ofrecer “una agenda robusta y diversa” y adelantó que habrá siete auditorios a lo largo y ancho de la exposición: Tecnodromo Mario Bragachini, Auditorio Carne Argentina, Carpa de Remates IPCVA, Auditorio Prensa, Auditorio Centro de Agronegocios, Anfiteatro ArgenINTA y Auditorio Agtech John Deere. La agenda tendrá dos nuevas propuestas: Eureka! Drones, con experiencias prácticas, casos de éxitos y oportunidades, consejos para los que quieran incorporar esta tecnología; y la Cumbre de Contratistas edición Piersanti.

Dentro del ecosistema rural hay expectativa por un anuncio relacionado a los Derechos de Exportación (DEX) y su eliminación definitiva.

La última novedad sobre el tema fue una baja de entre 1 y 2 puntos porcentuales para la soja, el maíz, el trigo, el girasol, otros cultivos y derivados.

Aunque ningún funcionario del Gobierno confirmó su participación, asistirán distintos actores políticos y economistas durante los cuatro días del evento. Axel Kicillof, gobernador de la Provincia, confirmó su participación en la 20° edición. Todavía no se conoció el día o si asistirá al corte de cinta inaugural. También contará con la participación de economistas como Carlos Melconian, Fausto Spotorno, Salvador Di Stéfano.