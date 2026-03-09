“Es mi sueño”: Kaczka vuelve con un reality que mezcla música y emoción

Por el Día de la Mujer, docentes paran y se movilizan en La Plata
Por el Día de la Mujer, docentes paran y se movilizan en La Plata
Margarita florece: a los 86 años da cátedra en las aulas y en el gimnasio
VIDEO. No paran las peleas en el Centro a la salida de un conocido boliche
Salud en alerta: médicos locales denuncian bajos ingresos y el pluriempleo
Piden vacunarse para combatir la nueva cepa de la gripe en la Región
Los números de la suerte del lunes 9 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Expectativas en el agro a la espera de un anuncio sobre las retenciones
Se designaron las prosecretarías del Concejo, repartidas entre la oposición
Recorridos por la Ciudad y reconocimientos a mujeres destacadas
Vecinos compartieron una noche de tango e inclusión en el Club Julio Ghione
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El conductor tendrá a cargo el horario central de El Trece desde hoy, con un nuevo formato que busca a la próxima gran voz del país
Guido Kaczka vuelve hoy a la pantalla de El Trece: desde las 21.15 debutará “Es mi sueño”, un nuevo programa de talentos musicales que buscará descubrir a la próxima gran voz del país. Un “La Voz” (o un “Cantando”), pero con Guido, con su clásica mezcla de espectáculo, emoción y humor en el horario central.
En una televisión que hace tiempo apuesta por los realities de talento, el nuevo ciclo intenta aportar un sello propio dentro del universo de programas que Kaczka viene construyendo desde hace años. Si en formatos como “Bienvenidos a bordo” o “Los 8 escalones” el conductor encontró un tono ágil y festivo, basado en juegos rápidos y participación del público, “Es mi sueño” busca combinar esa energía televisiva con el componente emocional que caracteriza a los concursos musicales.
La premisa es sencilla y ambiciosa al mismo tiempo: encontrar a la próxima estrella que pueda conquistar al país con su voz y su historia. Para eso, más de 200 participantes provenientes de distintos puntos de la Argentina pasarán por el escenario del programa para mostrar su talento frente a un jurado integrado por figuras muy populares de la música.
El panel estará conformado por Abel Pintos, La Mona Jiménez, Joaquín Levinton y Jimena Barón. Cada uno tendrá en su mesa una palanca que funcionará como voto positivo: al activarla, se desbloqueará un escalón dentro de la competencia. Cuantos más votos logre un participante, más cerca estará de avanzar en el camino hacia la final.
Los concursantes que obtengan los apoyos necesarios accederán al llamado “Palco del Ópera”, una instancia superior dentro del programa que toma como referencia al histórico Teatro Ópera de Buenos Aires. Allí comenzará una segunda etapa en la que los artistas deberán volver a presentarse y enfrentar una evaluación más detallada.
En esta fase, el jurado calificará cada performance con puntajes del 1 al 100. Solo ocho competidores quedarán finalmente en carrera para presentarse en el escenario del porteño teatro, donde se definirá al ganador. El último paso estará en manos del público, que votará para elegir a la nueva estrella surgida del programa.
LE PUEDE INTERESAR
¿Cómo es grabar una escena de sexo con L-Gante?
LE PUEDE INTERESAR
Barassi también regresa, y sale “a ganar”
La estructura recuerda a los clásicos concursos de talento, pero el programa apuesta a que las historias personales tengan un peso tan importante como la destreza vocal. El recorrido de cada participante, sus sueños y su vínculo con la música serán parte central de la narrativa del ciclo, una fórmula que la televisión suele explotar cuando busca generar identificación emocional con la audiencia.
Para Kaczka, el formato también representa un pequeño corrimiento dentro de su propio repertorio televisivo. Con una trayectoria que lo consolidó como uno de los conductores más versátiles de la TV argentina —capaz de pasar del humor al juego y del entretenimiento familiar a los concursos de preguntas—, ahora se mete de lleno en el terreno del reality musical.
En ese cruce entre espectáculo, competencia y emoción, “Es mi sueño” intentará encontrar algo más que una buena voz: la historia de un artista capaz de atravesar la pantalla y convertirse en fenómeno popular. ¿Quién tendrá lo necesario?
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí