“Es mi sueño”: Kaczka vuelve con un reality que mezcla música y emoción

Guido Kaczka vuelve hoy a la pantalla de El Trece: desde las 21.15 debutará “Es mi sueño”, un nuevo programa de talentos musicales que buscará descubrir a la próxima gran voz del país. Un “La Voz” (o un “Cantando”), pero con Guido, con su clásica mezcla de espectáculo, emoción y humor en el horario central.

En una televisión que hace tiempo apuesta por los realities de talento, el nuevo ciclo intenta aportar un sello propio dentro del universo de programas que Kaczka viene construyendo desde hace años. Si en formatos como “Bienvenidos a bordo” o “Los 8 escalones” el conductor encontró un tono ágil y festivo, basado en juegos rápidos y participación del público, “Es mi sueño” busca combinar esa energía televisiva con el componente emocional que caracteriza a los concursos musicales.

La premisa es sencilla y ambiciosa al mismo tiempo: encontrar a la próxima estrella que pueda conquistar al país con su voz y su historia. Para eso, más de 200 participantes provenientes de distintos puntos de la Argentina pasarán por el escenario del programa para mostrar su talento frente a un jurado integrado por figuras muy populares de la música.

El panel estará conformado por Abel Pintos, La Mona Jiménez, Joaquín Levinton y Jimena Barón. Cada uno tendrá en su mesa una palanca que funcionará como voto positivo: al activarla, se desbloqueará un escalón dentro de la competencia. Cuantos más votos logre un participante, más cerca estará de avanzar en el camino hacia la final.

Los concursantes que obtengan los apoyos necesarios accederán al llamado “Palco del Ópera”, una instancia superior dentro del programa que toma como referencia al histórico Teatro Ópera de Buenos Aires. Allí comenzará una segunda etapa en la que los artistas deberán volver a presentarse y enfrentar una evaluación más detallada.

En esta fase, el jurado calificará cada performance con puntajes del 1 al 100. Solo ocho competidores quedarán finalmente en carrera para presentarse en el escenario del porteño teatro, donde se definirá al ganador. El último paso estará en manos del público, que votará para elegir a la nueva estrella surgida del programa.

La estructura recuerda a los clásicos concursos de talento, pero el programa apuesta a que las historias personales tengan un peso tan importante como la destreza vocal. El recorrido de cada participante, sus sueños y su vínculo con la música serán parte central de la narrativa del ciclo, una fórmula que la televisión suele explotar cuando busca generar identificación emocional con la audiencia.

Para Kaczka, el formato también representa un pequeño corrimiento dentro de su propio repertorio televisivo. Con una trayectoria que lo consolidó como uno de los conductores más versátiles de la TV argentina —capaz de pasar del humor al juego y del entretenimiento familiar a los concursos de preguntas—, ahora se mete de lleno en el terreno del reality musical.

En ese cruce entre espectáculo, competencia y emoción, “Es mi sueño” intentará encontrar algo más que una buena voz: la historia de un artista capaz de atravesar la pantalla y convertirse en fenómeno popular. ¿Quién tendrá lo necesario?