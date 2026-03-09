Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Se designaron las prosecretarías del Concejo, repartidas entre la oposición

Se designaron las prosecretarías del Concejo, repartidas entre la oposición
9 de Marzo de 2026 | 01:49
Edición impresa

Luego de la designación de las comisiones parlamentarias, el Concejo Deliberante local definió este fin de semana las titularidades de las tres prosecretarías que integran el Cuerpo, las que quedarán repartidas entre distintos espacios de la oposición.

Si bien los decretos de designación se conocerían en las próximas horas, trascendió que la Prosecretaría Legislativa quedaría en manos del libertario Luciano Gumma. El dirigente, de las filas de Carolina Piparo, fue candidato a intendente por el partido violeta en las elecciones de 2023.

Por otro lado, la Prosecretaría Administrativa del Concejo, le corresponde al bloque del PRO y estará a cargo de la exconcejal Lucía Barbier.

En tanto, la Prosecretaría de Fortalecimiento Institucional, quedará en manos del radicalismo, donde continuará a cargo del dirigente Juan Peroni.

En tanto, las Secretarías del deliberativo platense continuarán ocupadas por quienes las ejercen desde diciembre de 2023. Se trata de Sebastián Dameno, un dirigente vinculado al presidente del Cuerpo, Marcelo Galland, quien ocupa la Secretaría Administrativa. En tanto, la Legislativa está a cargo de la alakista Melina Santín.

Como viene publicando EL DIA, el reparto de poder en el Concejo se completa con las integraciones y la presidencias de las 11 comisiones legislativas, en relación a la representación proporcional que cada bloque posee dentro del Cuerpo.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

