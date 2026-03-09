Se designaron las prosecretarías del Concejo, repartidas entre la oposición

Luego de la designación de las comisiones parlamentarias, el Concejo Deliberante local definió este fin de semana las titularidades de las tres prosecretarías que integran el Cuerpo, las que quedarán repartidas entre distintos espacios de la oposición.

Si bien los decretos de designación se conocerían en las próximas horas, trascendió que la Prosecretaría Legislativa quedaría en manos del libertario Luciano Gumma. El dirigente, de las filas de Carolina Piparo, fue candidato a intendente por el partido violeta en las elecciones de 2023.

Por otro lado, la Prosecretaría Administrativa del Concejo, le corresponde al bloque del PRO y estará a cargo de la exconcejal Lucía Barbier.

En tanto, la Prosecretaría de Fortalecimiento Institucional, quedará en manos del radicalismo, donde continuará a cargo del dirigente Juan Peroni.

En tanto, las Secretarías del deliberativo platense continuarán ocupadas por quienes las ejercen desde diciembre de 2023. Se trata de Sebastián Dameno, un dirigente vinculado al presidente del Cuerpo, Marcelo Galland, quien ocupa la Secretaría Administrativa. En tanto, la Legislativa está a cargo de la alakista Melina Santín.

Como viene publicando EL DIA, el reparto de poder en el Concejo se completa con las integraciones y la presidencias de las 11 comisiones legislativas, en relación a la representación proporcional que cada bloque posee dentro del Cuerpo.

Siendo la primera minoría, con 12 concejales, el oficialismo preside siete comisiones, siendo las más destacadas Hacienda, Planeamiento y Legislación. En segundo lugar, con siete escaños, La Libertad Avanza (LLA) preside siete, siendo las más destacadas Obra Pública y Seguridad. Por otra parte, el PRO, con dos concejales, presidirá Turismo y la edil de Asap NG, Mélany Horomadiuk, Cultura.