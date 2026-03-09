Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |En una entrevista televisiva

¿Milei hasta 2031?: anticipó que irá por la reelección

El Presidente deslizó que después de ese año se alejará de la política: “No me ven más el pelo”, dijo. Y desafió a la oposición: “No me van a llevar puesto como a Macri”

¿Milei hasta 2031?: anticipó que irá por la reelección

El Presidente, Javier Milei, inició su gira en Nueva York con la visita a la tumba del Rebe de Lubavitch / presidencia

9 de Marzo de 2026 | 02:00
Edición impresa

El presidente, Javier Milei, confirmó sus intenciones de ir por un segundo mandato, tras el cual —según anticipó— se alejaría de la política. “Después de 2031, no me ven más”, dijo en una entrevista grabada y que se transmitió anoche por la señal televisiva LN+.

Además, volvió a enviarle un mensaje a la oposición, tras el duro cruce que protagonizó con el kirchnerismo en la apertura de sesiones del Congreso: “No me van a llevar puesto como a Mauricio Macri”, desafió, e insistió en que hubo un intento de golpe en su contra.

Por otro lado, se refirió a su distanciamiento de la vicepresidenta, Victoria Villarruel (“es mentira que quiero su renuncia”, negó), mientras fue muy duro contra un sector del empresariado argentino. También apuntó contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y defendió la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia.

En términos económicos, pronosticó que la inflación volverá a caer después del primer trimestre y que en julio o agosto “empezará con cero”.

Desde el inicio del reportaje, el jefe de Estado reivindicó su combativo discurso en el Congreso. “Le di una domada a los kukas”, remarcó, aunque aseguró que no fue algo “planificado” y se excusó: “Yo no empecé con las agresiones. Estas personas son enemigos políticos. Los kukas quieren destruir la economía. Son ignorantes, maleducados y violentos”.

En la misma línea, advirtió: “No me van a llevar puesto como a Mauricio Macri. Él tiene el manual de las formas”. Y se diferenció: “Yo tengo un perfil más gladiador. Al kirchnerismo no le regalo un milímetro. No me voy a dejar pisotear por los que destruyeron la Argentina”.

LE PUEDE INTERESAR

Nación tildó de “estafa” al feminismo institucional

LE PUEDE INTERESAR

Milei busca recomponer el diálogo con la Corte y va por una ley clave

Intento de golpe

Además, volvió a decir que “hubo un intento de golpe” por parte de sectores de la oposición en su contra. Algo que, según apuntó, comenzó cuando La Libertad Avanza ganó las elecciones de la ciudad de Buenos Aires el año pasado.

“En la política había actitudes francamente golpistas; por ejemplo, el kirchnerismo votó 40 leyes contra el equilibrio fiscal. También hubo actitudes por parte de los medios y de los empresarios”.

Contra empresarios

En su ofensiva, volvió a arremeter contra los empresarios, especialmente contra Javier Madanes Quintanilla (Fate) y Paolo Rocca (Techint), a quienes tildó de “prebendarios y extorsionadores” y acusó de haber operado contra el Gobierno. Sin embargo, aclaró: “No soy antiempresario”.

Puntualmente sobre Fate, se solidarizó: “Entiendo el dolor enorme de aquellos 920 empleados que están perdiendo su trabajo. He estado desempleado y sé del sufrimiento que se siente”. Acto seguido reconoció que la empresa de neumáticos avisó al Gobierno que iba a despedir a los trabajadores.

“Fate tenía problemas desde hace muchos años. Era una práctica tradicional presionar a los gobiernos con que, si no le subían la protección a Fate y Aluar, tiraban a la gente a la calle. ¿Cree que no llamaron antes para decir que iban a despedir trabajadores? A mí no, pero sí a gente del Gobierno”, aseguró.

En cuanto a Techint, denunció que cobraba el acero a un sobreprecio injustificado y que pretendía que el Ejecutivo les “besara el anillo”, una práctica que —según sentenció— se terminó con su llegada al poder.

“A Techint se le pagó la tonelada de tubo de acero a 4000 dólares cuando vale US$1400. El kirchnerismo negociaba la coima con los empresarios”, acusó. Y justificó: “Por eso a estos empresarios les gustan tanto gobiernos como el kirchnerismo”, mientras que en varios tramos los vinculó con Sergio Massa.

La Afa y Mahiques

Durante la entrevista, Milei también se refirió a las acusaciones contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, y negó vínculos entre el nuevo ministro de Justicia y la AFA.

“Es falso que Mahiques tenga vínculos con la AFA. Es falso que vaya a salvar a Tapia o a Toviggino”, afirmó. Además, aseguró que “como toda persona pública, sufre operaciones”, y que lo eligió porque “tiene experiencia, sabe cómo funciona el sistema y conoce la dinámica del sector judicial”.

Al referirse a Tapia y Toviggino, dijo que “si son culpables, que paguen” y ratificó su defensa de Estudiantes de La Plata en su enfrentamiento con la AFA.

Además, relativizó las gestiones del titular de la entidad deportiva para repatriar al gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela. Sostuvo que eso fue posible gracias al liderazgo de Donald Trump, con quien confirmó su alianza, al igual que con Israel, en contra de la posición de Irán, al que definió como “un régimen autocrático”.

Reelección e inflación

También l Presidente se refirió a su eventual reelección: “Mi contrincante es la realidad: si baja la inflación —la estamos bajando—, si la economía crece —está creciendo— y si sacamos gente de la pobreza. Ya sacamos a 12 millones”. Afirmó que su reelección “va a surgir si hago las cosas bien”; pero descartó una reforma constitucional y aclaró que no quiere reelección indefinida.

“En 2031 me voy a vivir al campo. No me ven más. Me voy a vivir con mis hijitos de cuatro patas”, dijo, en referencia a sus perros.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

En Nueva York, a la búsqueda de inversores
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a la modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

Estudiantes: llegar a la Libertadores con los deberes hechos

Margarita florece: a los 86 años da cátedra en las aulas y en el gimnasio

Playas bonaerenses en grave riesgo por el avance del mar

Son amores: la historia de Troglio y el Lobo

Platenses desesperados por crisis en una obra social

Domínguez: final con piñas y derrota en Brasil

Colapinto: una maniobra mágica y penalización

¿Milei hasta 2031?: anticipó que irá por la reelección
Últimas noticias de Política y Economía

Nación tildó de “estafa” al feminismo institucional

Milei busca recomponer el diálogo con la Corte y va por una ley clave

Las ventas minoristas llevan 10 meses en baja

Revuelo en la UCR bonaerense, luego de adelantar la interna
Espectáculos
“Rooster”: cómo es la serie que trae a Steve Carell otra vez a la tevé
“Es mi sueño”: Kaczka vuelve con un reality que mezcla música y emoción
¿Cómo es grabar una escena de sexo con L-Gante?
Barassi también regresa, y sale “a ganar”
El trabajo ¿dignifica?: un ciclo de cine muestra el lado B del mundo laboral
Información General
A 250 años del libro de Smith “La riqueza de las naciones”
Los números de la suerte del lunes 9 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Violencia de género en la Provincia: en 2025 hubo 78 víctimas de femicidio y más de 146 mil causas penales
Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región
Lucía Zicos: “El arte es arte y no una cuestión de género”
Policiales
Violencia de género: un drama que golpea a miles de mujeres
Salió a buscar al perro y entró con tres ladrones
Atacan a un conductor de una App con gas pimienta
Un despiste fatal elevó a 14 las muertes viales
Un policía detenido por una discusión que incluyó un martillazo en El Peligro
Deportes
Son amores: la historia de Troglio y el Lobo
Estudiantes: llegar a la Libertadores con los deberes hechos
La racha negativa que Boca busca torcer ante el Ciclón en los clásicos
Tapia y Toviggino: apoyo en terreno propio
Un torneo de 64 equipos entre el Torneo Federal “A” y el Amateur

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla