¿Milei hasta 2031?: anticipó que irá por la reelección

El Presidente, Javier Milei, inició su gira en Nueva York con la visita a la tumba del Rebe de Lubavitch / presidencia

El presidente, Javier Milei, confirmó sus intenciones de ir por un segundo mandato, tras el cual —según anticipó— se alejaría de la política. “Después de 2031, no me ven más”, dijo en una entrevista grabada y que se transmitió anoche por la señal televisiva LN+.

Además, volvió a enviarle un mensaje a la oposición, tras el duro cruce que protagonizó con el kirchnerismo en la apertura de sesiones del Congreso: “No me van a llevar puesto como a Mauricio Macri”, desafió, e insistió en que hubo un intento de golpe en su contra.

Por otro lado, se refirió a su distanciamiento de la vicepresidenta, Victoria Villarruel (“es mentira que quiero su renuncia”, negó), mientras fue muy duro contra un sector del empresariado argentino. También apuntó contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y defendió la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia.

En términos económicos, pronosticó que la inflación volverá a caer después del primer trimestre y que en julio o agosto “empezará con cero”.

Desde el inicio del reportaje, el jefe de Estado reivindicó su combativo discurso en el Congreso. “Le di una domada a los kukas”, remarcó, aunque aseguró que no fue algo “planificado” y se excusó: “Yo no empecé con las agresiones. Estas personas son enemigos políticos. Los kukas quieren destruir la economía. Son ignorantes, maleducados y violentos”.

En la misma línea, advirtió: “No me van a llevar puesto como a Mauricio Macri. Él tiene el manual de las formas”. Y se diferenció: “Yo tengo un perfil más gladiador. Al kirchnerismo no le regalo un milímetro. No me voy a dejar pisotear por los que destruyeron la Argentina”.

Intento de golpe

Además, volvió a decir que “hubo un intento de golpe” por parte de sectores de la oposición en su contra. Algo que, según apuntó, comenzó cuando La Libertad Avanza ganó las elecciones de la ciudad de Buenos Aires el año pasado.

“En la política había actitudes francamente golpistas; por ejemplo, el kirchnerismo votó 40 leyes contra el equilibrio fiscal. También hubo actitudes por parte de los medios y de los empresarios”.

Contra empresarios

En su ofensiva, volvió a arremeter contra los empresarios, especialmente contra Javier Madanes Quintanilla (Fate) y Paolo Rocca (Techint), a quienes tildó de “prebendarios y extorsionadores” y acusó de haber operado contra el Gobierno. Sin embargo, aclaró: “No soy antiempresario”.

Puntualmente sobre Fate, se solidarizó: “Entiendo el dolor enorme de aquellos 920 empleados que están perdiendo su trabajo. He estado desempleado y sé del sufrimiento que se siente”. Acto seguido reconoció que la empresa de neumáticos avisó al Gobierno que iba a despedir a los trabajadores.

“Fate tenía problemas desde hace muchos años. Era una práctica tradicional presionar a los gobiernos con que, si no le subían la protección a Fate y Aluar, tiraban a la gente a la calle. ¿Cree que no llamaron antes para decir que iban a despedir trabajadores? A mí no, pero sí a gente del Gobierno”, aseguró.

En cuanto a Techint, denunció que cobraba el acero a un sobreprecio injustificado y que pretendía que el Ejecutivo les “besara el anillo”, una práctica que —según sentenció— se terminó con su llegada al poder.

“A Techint se le pagó la tonelada de tubo de acero a 4000 dólares cuando vale US$1400. El kirchnerismo negociaba la coima con los empresarios”, acusó. Y justificó: “Por eso a estos empresarios les gustan tanto gobiernos como el kirchnerismo”, mientras que en varios tramos los vinculó con Sergio Massa.

La Afa y Mahiques

Durante la entrevista, Milei también se refirió a las acusaciones contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, y negó vínculos entre el nuevo ministro de Justicia y la AFA.

“Es falso que Mahiques tenga vínculos con la AFA. Es falso que vaya a salvar a Tapia o a Toviggino”, afirmó. Además, aseguró que “como toda persona pública, sufre operaciones”, y que lo eligió porque “tiene experiencia, sabe cómo funciona el sistema y conoce la dinámica del sector judicial”.

Al referirse a Tapia y Toviggino, dijo que “si son culpables, que paguen” y ratificó su defensa de Estudiantes de La Plata en su enfrentamiento con la AFA.

Además, relativizó las gestiones del titular de la entidad deportiva para repatriar al gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela. Sostuvo que eso fue posible gracias al liderazgo de Donald Trump, con quien confirmó su alianza, al igual que con Israel, en contra de la posición de Irán, al que definió como “un régimen autocrático”.

Reelección e inflación

También l Presidente se refirió a su eventual reelección: “Mi contrincante es la realidad: si baja la inflación —la estamos bajando—, si la economía crece —está creciendo— y si sacamos gente de la pobreza. Ya sacamos a 12 millones”. Afirmó que su reelección “va a surgir si hago las cosas bien”; pero descartó una reforma constitucional y aclaró que no quiere reelección indefinida.

“En 2031 me voy a vivir al campo. No me ven más. Me voy a vivir con mis hijitos de cuatro patas”, dijo, en referencia a sus perros.