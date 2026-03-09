Nueva licitación de deuda, con bonos en dólares

Por el Día de la Mujer, docentes paran y se movilizan en La Plata
El Gobierno enfrentará otro test esta semana en materia financiera: buscará renovar vencimientos en una nueva licitación de deuda.
El Ejecutivo enfrentará la primera licitación de letras y bonos del Tesoro correspondiente a marzo. Según lo detallado por el cronograma oficial, el anuncio del menú tendrá lugar mañana martes 10, mientras que los resultados de la licitación se darán a conocer el jueves 12 del mismo mes.
En la última licitación de deuda, el Gobierno decidió no renovar todos los vencimientos y liberó pesos al mercado. Esto se realizó con el objetivo de descomprimir el valor de las tasas y mejorar el nivel de actividad.
Con respecto a la emisión del nuevo bono en dólares, el cual servirá para pagar los próximos vencimientos de julio, la Secretaría de Finanzas indicó que consiguió US$150 millones a una tasa de 5,89%, menor al 6% que se había detallado.
Al cierre de la primera semana de marzo, mientras, el Banco Central (BCRA) volvió a adquirir US$291 millones.
