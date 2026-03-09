Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Tras la salida de Cúneo Libarona

Milei busca recomponer el diálogo con la Corte y va por una ley clave

El nuevo ministro de Justicia busca reunirse con el tribunal y prometió que por ahora seguirá con tres miembros

Milei busca recomponer el diálogo con la Corte y va por una ley clave

Los jueces de la Corte, Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti / web

9 de Marzo de 2026 | 01:58
Edición impresa

Más allá de la interna libertaria que quedó al descubierto con el desembarco de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia del Gobierno, en la Casa Rosada sostienen que con su llegada lo que se inaugura es una nueva era en la relación con el Poder Judicial. Y, fundamentalmente, con los jueces de la Corte Suprema de Justicia, con quienes el flamante funcionario buscaría concretar un primer encuentro esta misma semana.

Entre los planes de Mahiques figura el comienzo de un diálogo más fluido, “razonable e institucional” con el máximo tribunal. A la par que se propone descomprimir las disputas que se generaron alrededor de la idea de ampliar o completar la Corte.

Tras el fallido intento del Presidente de designar sin consenso a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como cortesanos, el ministro aclaró en la primera entrevista que dio que, al menos por este año, el Gobierno no insistirá con cubrir las vacantes del máximo tribunal.

“Completar la Corte Suprema de Justicia hoy no es una prioridad del Gobierno. La prioridad es completar los juzgados inferiores. Hay provincias que tienen cámaras federales con la mitad de los miembros. Hay provincias que tienen jueces electorales vacantes”, respondió consultado al respecto y, de paso, aprovechó para enviar un mensaje que se leyó como un gesto de acercamiento con los gobernadores aliados.

Mahiques, que ha hecho su carrera política en el Pro y que multiplicó sus relaciones dentro y fuera de la Justicia apadrinado por el operador macrista Daniel Angelici, tiene una relación de años con el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y también con Carlos Rosenkrantz. A ambos los conoce desde que se desempeñó como subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial en el gobierno de Mauricio Macri.

En paralelo, la administración Milei busca sostener el vínculo con el otro integrante del tribunal, Ricardo Lorenzetti.

“Queremos dialogar con todos sin dejar afuera a nadie y Juan Bautista es el indicado para eso porque los conoce muy bien a todos”, reconocieron en Balcarce 50, mientras aclararon que la intención es tender un puente institucional con Rosatti como canal principal.

“Por su condición de presidente de la Corte, será el interlocutor más frecuente. Es lo que corresponde”, ratificaron voceros oficiales.

Como parte de esta estrategia es que Mahiques pretende reunirse con el tridente que conforman Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti para discutir distintas iniciativas de índole jurídico. Entre ellas, la que tiene que ver con la reforma del Código Penal que a fin de mes ingresará al Congreso y que el Ejecutivo busca que cuente con el consenso de la Corte.

El resultado de una interna

El desembarco de Mahiques en Justicia para ocupar el lugar que dejó vacante el renunciado Mariano Cúneo Libarona fue fruto de una interna en la que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le ganó la pulseada al asesor Santiago Caputo.

Mahiques, según reconstruyeron fuentes cercanas a los hermanos Milei, llegó al Ministerio propuesto por Santiago Viola, estrecho colaborador de Karina y apoderado de La Libertad Avanza (incluso desde antes de ganar la Presidencia). Viola es quien a la postre terminaría quedándose con la silla del secretario de Justicia, el segundo cargo en importancia dentro de la cartera que hasta entonces ocupaba Sebastián Amerio, quien respondía a Caputo.

“(Amerio) No cumplió con nada de lo que le prometió a Milei. Por más interna que haya, si hubiera sido exitoso, Karina no tenía forma de correrlo porque para Javier equipo que gana no se toca. El problema fue que no hacíamos goles y a veces nos metían alguno”, admitió en declaraciones periodísticas un colaborador del Presidente y de su hermana, a la par que subrayó que el ingreso de Mahiques al Gabinete es parte de una nueva estrategia en el vínculo con el Poder Judicial.

En paralelo, el avance de la causa $Libra y los reveses en torno a las supuestas coimas en la Agencia de Discapacidad habrían contribuido también a acelerar los cambios en el área que hasta la semana pasada conducía Cúneo Libarona.

 

