Policiales |Violencia urbana

Un policía detenido por una discusión que incluyó un martillazo en El Peligro

9 de Marzo de 2026 | 02:08
Edición impresa

Un violento enfrentamiento entre varias personas que se registró en la localidad de El Peligro, terminó con dos aprehendidos, uno de ellos policía, acusado de lesiones y amenazas.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en la zona de 425 y 188, cuando personal del Comando de Patrulla Oeste acudió a un aviso del 911 que reportó una pelea y un herido.

Al llegar, los efectivos se entrevistaron con un grupo que explicó que se encontraba realizando trabajos de reemplazo de postes de luz en un terreno para un loteo, cuando fueron increpados por tres hombres muy violentos.

Según denunciaron, uno de ellos afirmó ser policía federal y portaba un arma de fuego, exigiéndoles que detuvieran los trabajos porque -según alegaba- se estaba cometiendo un delito. La discusión escaló rápidamente a agresiones físicas.

En medio del conflicto, que tendría otro trasfondo, una mujer comenzó a filmar la situación con su celular, pero aseguró que fue golpeada por uno de los hombres, quien además le robó el teléfono y escapó. También denunciaron que un joven recibió un martillazo en la cabeza, por lo que debió ser trasladado al hospital de Melchor Romero.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró el martillo con manchas de sangre, que habría sido empleado en la agresión.

Minutos después, dos de los sospechosos intentaron escapar en un Volkswagen Cross Fox, pero tras una breve persecución fueron interceptados. Al requisarlos, se conoció que uno de ellos es oficial ayudante de la Bonaerense, por lo que tuvo que entregar su pistola reglamentaria con 17 municiones. También se secuestró un cuchillo, que adujo haber sido utilizado por los denunciantes para agredirlo. Por eso lo había resguardado en una bolsa tipo ziploc.

Por orden de la fiscalía, el agente fue aprehendido por lesiones y amenazas agravadas, mientras que otro de los involucrados quedó detenido por el robo del celular. Además, tras notificarse a Asuntos Internos, el efectivo fue desafectado de sus funciones.

 

