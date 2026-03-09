Vecinos compartieron una noche de tango e inclusión en el Club Julio Ghione

El Club Julio Ghione fue sede de un espectáculo de tango destinado a personas con discapacidad, sus familias, vecinos y socios. Se vivió una noche de “verdadera fraternidad”, celebraron desde la organización.

Fue una “gran alegría ver nuevamente al club activo, con sus puertas abiertas y con esperanza, después de tantos años de esfuerzo y lucha” añadieron.

