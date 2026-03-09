Comienza el cronograma de pagos de Anses de este mes

La ANSES confirmó el calendario de pagos de marzo de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, que recibirán un aumento del 2,9% calculado en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero.

El cronograma comenzará hoy con los DNI terminados en 0 para las jubilaciones que no superen el haber mínimo y se extenderá hasta el 20 de este mes. Por su parte, los haberes que superan la mínima se acreditarán entre el 23 y el 30 de marzo

Las pensiones no contributivas se pagarán entre hoy y el 13 de marzo.

Los pagos de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares se pagarán entre hoy y el 20 de marzo.

En tanto, se informó que las prestaciones por desempleo se abonarán del 24 al 30 de marzo. Las asignaciones de pago único por nacimiento, matrimonio y adopción se pagarán entre el 12 de marzo y el 10 de abril.