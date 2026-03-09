Colapinto: una maniobra mágica y penalización

Por el Día de la Mujer, docentes paran y se movilizan en La Plata
El argentino esquivó a Lawson, que se quedó parado en la largada, con reflejos felinos. Completó la carrera al culminar 14. Tuvo un Stop and Go. Mercedes se llevó el 1-2 en el arranque de la Fórmula 1, que no defraudó
Todos presagiaban un especie de Apocalipsis para el Gran Premio de Australia, que marcaba el inicio de la temporada 2026 de Fórmula Uno con los cambios de reglamento. No fue así, todo lo contrario. La competencia resultó más que entretenida sobre todo en las primeras 20 vueltas con sobrepasos por todos lados algo que no solía ocurrir a menudo hasta el año pasado.
Claro que todavía se tienen que ajustar muchas cosas, pero en esta primera carrera las variantes que se aplicaron tuvieron un aprobado sobrado. Con el ganador se dio la lógica, con respecto a los tests de pretemporada. El británico George Russell se subió a lo más alto del podio con Mercedes; mientras como si fuese poco la escudería alemana hizo el 1-2, ya que el italiano Kimi Antonelli llegó en el segundo puesto.
Ferrari hizo lo propio con fantástica largada de Charles Leclerc que del cuarto cajón de largada terminó en la primera curva como líder. Una pena fue que el auto del Cavallino Rampante después no pudo sostener el ritmo, pero quizás también se debió a una falla de estrategia, ya que estiró demasiado el cambio de neumáticos.
Leclerc culminó en el tercer lugar, pero su compañero de equipo Lewis Hamilton terminó cerca por detrás del monegasco. Los tifosis de todo el mundo quedaron más que entusiasmados con la actuación de los dos autos rojos.
Entre los que defraudaron estuvo McLaren. El vigente campeón Lando Norris pudo llegar quinto sosteniendo a Max Verstappen (Red Bull), que largando desde el puesto 20 hizo una gran remontada para ubicarse sexto.
Ambos compañeros de equipo tuvieron que desertar. Insólito fue lo de Oscar Piastri (McLaren) se fue de pista en la vuelta previa; mientras que Isack Hadjar (Red Bull) tuvo una falla mecánica que lo obligó a abandonar en la vuelta 10.
Otro destacado fue el debutante Arvid Lindblad (Racing Bulls), El piloto británico de 18 años sumó puntos al ocupar el octavo puesto. También resultó interesante los de Audi (reemplazó en la parrilla a Sauber) con Gabriel Bortoleto en novena lugar.
A todo esto, Cadillac, que se sumó esta temporada, y Aston Martin deberán replantearse de acá en adelante para ser equipos fiables en la F1 actual.
En lo respecta a Franco Colapinto, al margen de la maniobra de largada a puro reflejo y muñeca (ver cuadro aparte), estuvo condicionado desde el arranque por una falla de logística del equipo Alpine, ya que tocó el auto en la posición de largada después de tiempo por lo que el argentino fue penalizado con un “Stop and Go” (se obliga al piloto a detener su auto en boxes durante 10 segundos sin recibir asistencia mecánica) muy tempranero.
El equipo Alpine hizo girar a Colapinto esperando la posibilidad que ingrese un Pace Car hasta la vuelta 49 para realizar el cambio de neumáticos. Franco mejoró con respecto a lo hecho en los días anteriores en GP de Australia y comparando lo hecho por Pierre Gasly (décimo) podría haber estado cerca de la zona de puntuación en lugar de terminar 14.
Ahora, el próximo fin de semana, se viene el GP de China, un circuito totalmente distinto a Australia con una larga recta.
Colapinto registró la velocidad punta más veloz del GP de Australia con 344 km/h
