Robaron 10 ovejas en Ignacio Correas

Un cuidador denunció un importante robo en un predio rural de la localidad de Ignacio Correas. El hecho fue descubierto cuando llegó al lugar de trabajo y encontró la vivienda con la puerta abierta. Según indicó, delincuentes se llevaron una moto Mondial 110; 10 ovejas; herramientas; elementos de campo y un teléfono celular, entre otras pertenencias.

El denunciante sospecha de un hombre que también trabaja como cuidador en una producción lindera. Pasó en 135 y 699.