Paro activo de mujeres en la UNQ

La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) será el escenario el próximo martes 10 de marzo de 2026 de una nueva Jornada Feminista que incluirá un «paro activo de mujeres», organizado por la Red de Género de la institución. Bajo la consigna central “Nos plantamos frente a la reforma laboral”, la iniciativa busca consolidarse como un espacio de visibilización y debate sobre el impacto que la actual ley impulsada por el oficialismo nacional genera sobre los derechos laborales de las mujeres y las diversidades sexuales.
La agenda de actividades en el campus de Bernal comenzará a las 14:00 horas en el Ágora de la UNQ con la creación de un mural participativo. Esta intervención artística estará coordinada por el Proyecto UNAJ Vincula denominado “Reconocides y no tanto VI”, bajo la dirección de Luciana Aon y Ana Laura Levoratti. La propuesta tiene como objetivo primordial la difusión y promoción del trabajo gráfico y las expresiones urbanas producidas por mujeres y disidencias en el conurbano bonaerense sur, abordando la producción cultural desde una perspectiva de género que resalta las desigualdades persistentes de sexo, clase, raza y género.
Posteriormente, a las 16:00 horas, se llevará a cabo la inauguración de la muestra fotográfica titulada “Nosotras nodocentes”, una iniciativa promovida por el Frente de Unidad Nodocente que busca poner en valor el rol de las trabajadoras de la universidad. Tras la apertura de la exposición, se dará inicio al conversatorio “La existencia en foco: biografías, trayectorias y cuidados”, un panel de alto nivel académico y político que contará con la presencia de la Rectora de la Universidad Nacional de Quilmes, Alejandra Zinni, junto a la reconocida socióloga y directora de la Cátedra abierta de Género y Sexualidades, Dora Barrancos.
El panel de debate se completará con la participación de las profesoras Romina Amaya Guerrero y Silvia Polinelli, además de la Secretaria de Género de la CTA, Yamile Socolovsky, y la Subsecretaria de Igualdad de Género de la FATUN, Ana Laura Ruggiero. La jornada culminará con una dinámica de conversación abierta diseñada para fomentar la escucha activa entre las presentes. Según los organizadores, el cierre del evento se propone como una instancia de reflexión profunda sobre el trabajo y las trayectorias de vida, planteando que el debate desde la perspectiva del cuidado constituye actualmente una herramienta fundamental de resistencia y combate frente al retroceso de derechos.
Para comentar suscribite haciendo click aquí