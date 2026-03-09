Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: los números que se publicaron hoy

Quilmes

Paro activo de mujeres en la UNQ

Paro activo de mujeres en la UNQ
9 de Marzo de 2026 | 08:18

Escuchar esta nota

La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) será el escenario el próximo martes 10 de marzo de 2026 de una nueva Jornada Feminista que incluirá un «paro activo de mujeres», organizado por la Red de Género de la institución. Bajo la consigna central “Nos plantamos frente a la reforma laboral”, la iniciativa busca consolidarse como un espacio de visibilización y debate sobre el impacto que la actual ley impulsada por el oficialismo nacional genera sobre los derechos laborales de las mujeres y las diversidades sexuales.

La agenda de actividades en el campus de Bernal comenzará a las 14:00 horas en el Ágora de la UNQ con la creación de un mural participativo. Esta intervención artística estará coordinada por el Proyecto UNAJ Vincula denominado “Reconocides y no tanto VI”, bajo la dirección de Luciana Aon y Ana Laura Levoratti. La propuesta tiene como objetivo primordial la difusión y promoción del trabajo gráfico y las expresiones urbanas producidas por mujeres y disidencias en el conurbano bonaerense sur, abordando la producción cultural desde una perspectiva de género que resalta las desigualdades persistentes de sexo, clase, raza y género.

Posteriormente, a las 16:00 horas, se llevará a cabo la inauguración de la muestra fotográfica titulada “Nosotras nodocentes”, una iniciativa promovida por el Frente de Unidad Nodocente que busca poner en valor el rol de las trabajadoras de la universidad. Tras la apertura de la exposición, se dará inicio al conversatorio “La existencia en foco: biografías, trayectorias y cuidados”, un panel de alto nivel académico y político que contará con la presencia de la Rectora de la Universidad Nacional de Quilmes, Alejandra Zinni, junto a la reconocida socióloga y directora de la Cátedra abierta de Género y Sexualidades, Dora Barrancos.

El panel de debate se completará con la participación de las profesoras Romina Amaya Guerrero y Silvia Polinelli, además de la Secretaria de Género de la CTA, Yamile Socolovsky, y la Subsecretaria de Igualdad de Género de la FATUN, Ana Laura Ruggiero. La jornada culminará con una dinámica de conversación abierta diseñada para fomentar la escucha activa entre las presentes. Según los organizadores, el cierre del evento se propone como una instancia de reflexión profunda sobre el trabajo y las trayectorias de vida, planteando que el debate desde la perspectiva del cuidado constituye actualmente una herramienta fundamental de resistencia y combate frente al retroceso de derechos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a la modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

La Plata amaneció a puro bombazo por los UPD de los secundarios: Plaza Moreno, repleta

VIDEO. Piñas, patadas y escándalo: el Mineiro de Eduardo Domínguez perdió y la final terminó en caos

Estudiantes: llegar a la Libertadores con los deberes hechos

Platenses desesperados por crisis en una obra social

Playas bonaerenses en grave riesgo por el avance del mar

Margarita florece: a los 86 años da cátedra en las aulas y en el gimnasio

Son amores: la historia de Troglio y el Lobo

Pesadilla en La Plata: salió a buscar al perro y entró con tres ladrones
Últimas noticias de Quilmes

Comienza la semana previa al debut de Gracián

Reelección en la UOM Quilmes

Mayra Mendoza en el 8M de Brasil

Miles de fieles participaron de la 13ª peregrinación brocheriana en Quilmes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla