Cables caídos, incendio de pastizales y amplio corte de luz que afecta a Villa Elisa y City Bell

Los usuarios del servicio de energía de Edelap dieron cuenta de un amplio corte de luz que afectaba desde este mediodía a sectores de las localidades de Villa Elisa y City Bell. En paralelo, se conoció que en cercanías del Parque Pereyra Iraola habían cables del tendido eléctrico caídos e incendio de pastizales. En el lugar trabajan dotaciones de bomberos que acudieron inmediatamente.

"Gran parte de Villa Elisa y un sector de City Bell están sin luz", aseguraron vecinos. En tanto, informantes aseguraron que "hubo caída de cables de media tensión y un incendio frente al Parque Pereyra que afectaba a árboles y pastos".

El hecho tenía lugar en 403 y 132 y dio lugar a la intervención de Bomberos de la Policía y del cuartel de voluntarios de Arturo Seguí. Según los relatos, "el corte de luz abarcaba las inmediaciones del Camino Belgrano, en donde tampoco funcionaban los semáforos". Además aseguraron que el problema con los ordenadores viales provocó "caos vehicular" a la altura de Villa Elisa.

"Esto comenzó a las 12:15 y se espera por la cuadrilla de Edelap", indicó una fuente calificada

Los especialistas señalaron que intentaban sofocar el fuego y que por el momento no hubo que lamentar heridos. No obstante, dijo que la situación "está controlada".

Un usuario de la zona de Camino Belgrano en Villa Elisa que se identificó como Daniel, habló de "un amplio apagón". Otra persona de 409 y 131 contó que "todas las semanas tenemos entre 1 y 3 cortes de luz asegurados". "Es insoportable este servicio", lamentaron.