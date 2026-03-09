En fotos y videos | 8M en La Plata: miles de mujeres se movilizan en las calles céntricas
VIDEO. Mariano Iúdica explotó en una entrevista por streaming: "Se hacen los cancheros y los c... a trompadas"
El conductor, Mariano Iúdica, participó del ciclo de YouTube “Entre dos suculentas”, conducido por Matías Bottero, y protagonizó un duro cruce durante la charla cuando hizo un chiste sobre su hijo del corazón.
El conductor de Polémica en el Bar se mostró cómodo con el tono irónico del programa y respondió con humor a las preguntas provocadoras del formato. Sin embargo, el clima cambió por completo cuando el entrevistador tocó un tema personal: su “hijo del corazón”.
Durante el intercambio, Bottero hizo una pregunta vinculada a ese vínculo familiar que sorprendió a Iúdica y alteró la dinámica de la conversación: “Tenés un hijo del corazón; ¿no era mejor dejarlo en la calle?”, lanzó el youtuber.
El conductor reaccionó de inmediato y, visiblemente desconcertado, intentó entender el sentido del comentario: “¿Por qué? ¿Pensás que en mi casa no está contento?”, respondió en un primer momento.
La situación se volvió más incómoda cuando el entrevistador no aclaró el tono de la pregunta y permaneció en silencio frente a cámara. Fue entonces cuando Iúdica dejó de lado el tono distendido y marcó su enojo.
“Si vas a jugar con cosas de padres e hijos así tan fuertes, yo no te voy a avalar ni me voy a reír tampoco”, expresó el conductor. Luego, cuestionó el estilo de humor de algunos streamers y creadores de contenido.
En ese contexto, manifestó: “Ahora que sos un tipo importante del medio, de la industria de estos pendejitos que se hacen los cancheros, que llenan el Movistar Arena y se hacen los Freddie Mercury, te cagaría a trompadas, en serio te digo”.
El tenso momento circuló rápidamente en redes sociales y generó un fuerte debate entre usuarios sobre los límites del humor en entrevistas de este tipo.
La reacción de Iúdica se explica por la historia personal que lo une con Osvaldo, a quien considera un hijo más dentro de su familia. El joven llegó a su vida cuando tenía 9 años y es hijo de una empleada doméstica que trabajaba con el conductor.
Según contó el propio Iúdica en distintas oportunidades, el niño vivía en Paraguay con sus abuelos en condiciones difíciles; cuando conoció su historia, decidió que se mudara a vivir con su familia y, desde entonces, lo crió como a uno de sus hijos.
Además de Osvaldo, el conductor y su pareja son padres de Valentina, Bernarda y Salvador, quienes completan su familia.
