Policiales

Choque y vuelco en Ruta 36: dos camiones protagonizaron un impactante accidente en la Ruta 36

El siniestro ocurrió en el cruce de las rutas 36 y 520. No hubo heridos de gravedad

Choque y vuelco en Ruta 36: dos camiones protagonizaron un impactante accidente en la Ruta 36
9 de Marzo de 2026 | 15:47

Escuchar esta nota

Un accidente de magnitud alteró la tranquilidad en el acceso oeste de La Plata durante la jornada de hoy. Dos camiones de gran porte terminaron sobre la calzada tras una maniobra que derivó en la pérdida de control de las unidades. El hecho tuvo lugar en la intersección de Ruta 36 y Avenida 520, en un sector de tránsito fluido.

El episodio involucró a un camión Scania que trasladaba de tiro a una segunda unidad de marca Mercedes Benz. Por causas que se intentan establecer, el conductor del vehículo principal perdió la estabilidad del rodado metros antes de alcanzar la rotonda. Esta situación provocó que ambos camiones quedaran volcados sobre el pavimento.

A pesar de la espectacularidad del vuelco, los ocupantes de las cabinas resultaron ilesos. Además del conductor de la primera unidad, en el vehículo remolcado viajaban dos personas. El personal de la Comisaría 7° de Abasto constató en el sitio que ninguna de las personas presentes requirió traslado médico de urgencia.

Debido a la posición en la que quedaron los rodados, la Secretaría de Seguridad del Municipio de La Plata dispuso un operativo para organizar el flujo vehicular. La tarea principal consistió en la prevención de embotellamientos, ya que el incidente ocurrió a metros de un cruce clave, donde particularmente se desarrollaba una protesta de la Federación Nacional de Campesinos.

 

 

