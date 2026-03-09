Atraparon a un joven de La Plata que tenía un arma de la Policía Bonaerense entre su arsenal

Un operativo de emergencia en las inmediaciones de calle 74 entre 14 y 15 derivó en la desarticulación de un peligroso arsenal con armas y municiones. La intervención comenzó a partir del llamado de un vecino, quien alertó a las autoridades sobre una detonación en plena calle. Al llegar al sitio, los efectivos del Comando de Patrullas interceptaron a un sospechoso de 22 años que portaba una variedad de armamento y municiones de diversos calibres.

Durante la requisa inicial, los uniformados hallaron dos pistolas en poder del individuo, una de las cuales estaba sobre el suelo al momento de su reducción. Además, dentro de un bolso que cargaba el implicado, la policía descubrió otros dos revólveres y una gran cantidad de proyectiles intactos.

Uno de los hallazgos más significativos del procedimiento fue una pistola Bersa Thunder Pro 9mm. Tras el cotejo de los números de serie en la base de datos oficial, el sistema arrojó un pedido de secuestro activo desde diciembre de 2021. El arma pertenecía originalmente a un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y figuraba como sustraída en una causa por robo y lesiones.

Esta vinculación agrava la situación procesal del detenido, a quien se le imputan los delitos de tenencia y portación ilegal de armas de guerra, además de encubrimiento por la posesión del objeto robado a la fuerza de seguridad.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 02 del Departamento Judicial de La Plata ordenó un registro de urgencia en la vivienda del sospechoso, ubicada en la calle 78 entre 5 y 6. Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 8° llevó adelante la diligencia, la cual culminó con el secuestro de una escopeta calibre 20.

El acusado permanece a disposición de la justicia mientras se realizan los peritajes balísticos correspondientes sobre el arsenal. Los investigadores buscan determinar si alguna de estas armas tuvo participación en hechos delictivos recientes ocurridos en La Plata.