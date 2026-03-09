Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Atraparon a un joven de La Plata que tenía un arma de la Policía Bonaerense entre su arsenal

Atraparon a un joven de La Plata que tenía un arma de la Policía Bonaerense entre su arsenal
9 de Marzo de 2026 | 15:37

Escuchar esta nota

Un operativo de emergencia en las inmediaciones de calle 74 entre 14 y 15 derivó en la desarticulación de un peligroso arsenal con armas y municiones. La intervención comenzó a partir del llamado de un vecino, quien alertó a las autoridades sobre una detonación en plena calle. Al llegar al sitio, los efectivos del Comando de Patrullas interceptaron a un sospechoso de 22 años que portaba una variedad de armamento y municiones de diversos calibres.

Durante la requisa inicial, los uniformados hallaron dos pistolas en poder del individuo, una de las cuales estaba sobre el suelo al momento de su reducción. Además, dentro de un bolso que cargaba el implicado, la policía descubrió otros dos revólveres y una gran cantidad de proyectiles intactos.

Uno de los hallazgos más significativos del procedimiento fue una pistola Bersa Thunder Pro 9mm. Tras el cotejo de los números de serie en la base de datos oficial, el sistema arrojó un pedido de secuestro activo desde diciembre de 2021. El arma pertenecía originalmente a un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y figuraba como sustraída en una causa por robo y lesiones.

Esta vinculación agrava la situación procesal del detenido, a quien se le imputan los delitos de tenencia y portación ilegal de armas de guerra, además de encubrimiento por la posesión del objeto robado a la fuerza de seguridad.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 02 del Departamento Judicial de La Plata ordenó un registro de urgencia en la vivienda del sospechoso, ubicada en la calle 78 entre 5 y 6. Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 8° llevó adelante la diligencia, la cual culminó con el secuestro de una escopeta calibre 20.

El acusado permanece a disposición de la justicia mientras se realizan los peritajes balísticos correspondientes sobre el arsenal. Los investigadores buscan determinar si alguna de estas armas tuvo participación en hechos delictivos recientes ocurridos en La Plata.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a la modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo

Playas bonaerenses en grave riesgo por el avance del mar

Platenses desesperados por crisis en una obra social

Estudiantes: llegar a la Libertadores con los deberes hechos

VIDEO. Piñas, patadas y escándalo: el Mineiro de Eduardo Domínguez perdió y la final terminó en caos

La Plata, sin agua este lunes: a qué barrio afectan las obras de Absa

Margarita florece: a los 86 años da cátedra en las aulas y en el gimnasio

Son amores: la historia de Troglio y el Lobo
Últimas noticias de Policiales

Choque y vuelco en Ruta 36: dos camiones protagonizaron un impactante accidente en la Ruta 36

Juicio al ex de Piparo: el ex titular del SAME detalló que nunca recibieron un llamado tras el accidente

Se reaviva el reclamo por la "zona roja" de La Plata y trazan mapa del narcomenudeo: "Cada esquina es un punto de venta"

Violencia de género: un drama que golpea a miles de mujeres
Espectáculos
VIDEO. Gran Hermano: Danelik y la platense Mavinga protagonizaron una fuerte pelea
VIDEO. Mariano Iúdica explotó en una entrevista por streaming: "Se hacen los cancheros y los c... a trompadas"
El actor Jorge Martínez fue operado de urgencia: qué le pasó, cómo está su salud 
Los participantes de Gran Hermano hicieron su versión de "100 veces no debo": qué le pareció al público
Jésica Cirio relanza su imagen con una jugada campaña hot en las redes
Información General
Más casos de influenza aviar en la Provincia y se activó el protocolo sanitario
A 250 años del libro de Smith “La riqueza de las naciones”
Los números de la suerte del lunes 9 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Violencia de género en la Provincia: en 2025 hubo 78 víctimas de femicidio y más de 146 mil causas penales
Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región
La Ciudad
En fotos y video | 8M: las mujeres se movilizan en las calles de La Plata
Cables caídos, incendio de pastizales y amplio corte de luz que afecta a Villa Elisa y City Bell
¿Sos estudiante de la UNLP? Todo lo que necesitás saber para tramitar el Boleto Estudiantil Gratuito
Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo
En La Plata los vecinos que separen los residuos plásticos tendrán descuentos en comercios
Deportes
Lanús tendría al reemplazo de Castillo: quiere al 9 de Banfield, ex Gimnasia y que Troglio "rescató" de Honduras
VIDEO.- Colapinto arribó a China con piluso de Boca y ante una multitud de fanáticos
Batalla campal en Brasil: 23 expulsados, Argentina aún tiene el récord mundial y la furiosa reacción de Eduardo Domínguez
Buena noticia para el arquero de Estudiantes: Fernando Muslera vuelve a la selección de Uruguay
¿Cuántos y qué clubes usan camiseta al estilo Estudiantes o Gimnasia en todo el fútbol argentino?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla