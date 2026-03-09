Juicio al ex de Piparo: el ex titular del SAME detalló que nunca recibieron un llamado tras el accidente

La justicia platense retomó las audiencias por el incidente que protagonizó el ex marido de Carolina Píparo, Juan Ignacio Buzali, durante la madrugada de Año Nuevo de 2021. En esta oportunidad, el tribunal escuchó el relato de Enrique Rifourcat, quien en aquel entonces ocupaba la titularidad del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) en La Plata. Su exposición arrojó datos clave sobre la falta de asistencia médica oficial en el sitio donde los motociclistas resultaron heridos.

El exfuncionario fue categórico respecto a los registros de la central de emergencias. Según sus palabras, "no existió ningún pedido de auxilio" para la intersección de las calles 21 y 40, sitio del impacto principal. El testigo precisó de forma textual que "no hubo ningún despacho de ambulancia al lugar del hecho", lo que generó un fuerte impacto en la sala de audiencias.

La declaración del médico resulta fundamental para la estrategia de las partes. Mientras la querella sostiene que hubo un abandono de las personas heridas tras el atropello, el testimonio de Rifourcat sugiere que el sistema de salud nunca recibió la alerta necesaria para acudir a ese punto geográfico. El profesional explicó que "nunca se envió una ambulancia porque no entró el llamado de auxilio para ese lugar" puntualmente.

En base a los detalles revelados, ahora los jueces deberán evaluar si la falta de atención médica inmediata fue producto de una omisión de los involucrados o de un fallo en la cadena de comunicación civil. El juicio contra Buzali, quien enfrenta cargos por tentativa de homicidio, continuará con la presencia de más peritos que buscarán reconstruir la secuencia de llamados al 911 y al 107 durante aquella madrugada.

“Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio

Días atrás, la actual directora del Banco Nación declaró en los Tribunales de La Plata, se presentó como testigo de la defensa ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1, integrado por los jueces Ramiro Fernández Lorenzo (presidente), Silvia Hoerr y Cecilia Sanucci. Su relato era considerado central, ya que ella viajaba en el asiento del acompañante del Fiat 500 conducido por Buzali en el momento del impacto.



En su exposición, que se extendió cerca de una hora, Piparo reconstruyó los minutos previos al episodio y volvió a instalar la hipótesis que sostiene la defensa: que todo ocurrió en medio de una situación de miedo tras un asalto.

“De un segundo para el otro aparecen seis motochorros, me ponen un arma en la cabeza, les doy todo y escapan”, relató ante el tribunal al recordar el robo que, según su versión, sufrieron minutos antes del choque. Contó que tras el hecho aguardaron cerca de media hora la llegada de la policía y que luego les recomendaron dirigirse a una comisaría para radicar la denuncia. Fue en ese trayecto, explicó, cuando creyeron reconocer a quienes los habían asaltado.

El debate determinará si la conducta del imputado encuadra en el delito de homicidio simple con dolo eventual en grado de tentativa, tal como sostiene el fiscal Juan Pablo Caniggia, o si se trató de un hecho culposo derivado de un siniestro vial, como plantea la defensa ejercida por los abogados Francisco Oneto y Hugo Pinto.

Para la acusación, integrada además por los abogados de las víctimas Martín De Vargas y Micaela Vivas -en representación de Luis Elías Lavalle- y Axel Hurtado -por Iván Coronel-, Buzali embistió deliberadamente la motocicleta en la que circulaban los dos jóvenes, quienes resultaron heridos.