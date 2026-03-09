Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

VIDEO.- Colapinto arribó a China con piluso de Boca y ante una multitud de fanáticos

VIDEO.- Colapinto arribó a China con piluso de Boca y ante una multitud de fanáticos
9 de Marzo de 2026 | 11:49
9 de Marzo de 2026 | 11:49

Escuchar esta nota

 

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de China, correspondiente a la segunda fecha del campeonato de Fórmula 1. mientras tanto este lunes arribó al Aeropuerto de Shangai, en donde fue recibido por fanáticos, firmó autógrafos y lució un piluso de Boca Juniors. 

Colapinto viene de tener una floja actuación en el GP de Australia, donde finalizó en el 14° lugar en una muy sufrida carrera en la que sufrió una penalización de stop and go que sentenció sus posibilidades de sumar puntos.

El ganador de dicho Gran Premio fue el británico George Russell, quien demostró que su Mercedes podría dominar durante esta temporada.

Cronograma del GP de China

La actividad en el GP de China comenzará el viernes por la madrugada con la primera y única sesión de entrenamientos del fin de semana, que iniciará a las 00:30 (hora de Argentina). Solo unas horas después, a las 4:30 de la madrugada, será la clasificación para la carrera sprint.

Al día siguiente, a las 00:00 del sábado, comenzará la primera carrera sprint del año, que tiene la mitad de vueltas que una normal y le entrega ocho puntos al ganador. Después, a las 4 de la madrugada, será la clasificación para la carrera principal.

Finalmente, la carrera principal del Gran Premio de China será el domingo a las 4 de la madrugada y servirá para empezar a tener un panorama de las escuderías que podrían dominar en esta temporada.

Por ahora todo indica que Mercedes no tiene rival, aunque Ferrari demostró cosas interesantes y siempre está la posibilidad de una recuperación por parte de McLaren y Red Bull.

El Gran Premio de China se lleva a cabo en el Circuito Internacional de Shanghái, que tiene una extensión de 5,451 kilómetros y 16 curvas. El último ganador en esta trazado fue el australiano Oscar Piastri, de McLaren, quien dio pelea por el título el año pasado hasta las últimas carreras.

Este año será la primera vez que Colapinto participe en el Gran Premio de China.
 

