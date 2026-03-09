¿Sos estudiante de la UNLP? Todo lo que necesitás saber para tramitar el Boleto Estudiantil Gratuito

La Universidad Nacional de La Plata informó que a partir de hoy lunes 9 de marzo se encuentra habilitado el sistema informático que permitirá a los estudiantes gestionar online la solicitud del Boleto Especial Educativo.

El programa, dependiente del ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, es un régimen especial para los usuarios del sistema de transporte provincial ferroviario, fluvial y de colectivo de pasajeros en sus servicios urbanos, suburbanos e interurbanos, destinados a los alumnos pertenecientes a instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aporte del estado.

Desde el Rectorado explicaron que a través de este programa se garantiza que los estudiantes universitarios tengan carga en su Tarjeta SUBE.

Cómo inscribirse:

1- Una vez habilitado el sistema, el estudiante debe ingresar con su usuario y clave al sistema SIU Guaraní https://autogestion.guarani.unlp.edu.ar/

2- Hacer click en la solapa ¨Trámites¨ y luego en ¨Boleto estudiantil¨

3- Solicitar el Boleto Educativo



Entre los requisitos que deben cumplir los estudiantes, se explicita:

Ingresantes 2026:

Los ingresantes deben haber completado su inscripción a la facultad. Es decir, haber entregado el analítico secundario que certifique la culminación de los estudios de nivel secundario.

Estudiantes regulares:

Tener como mínimo aprobadas tres (3) materias durante el año anterior y una (1) materia en el semestre inmediatamente anterior o actividad académica similar.

Otros requisitos son: