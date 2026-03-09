Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo se juega por $3.000.000: los números que se publicaron hoy

La Ciudad

¿Sos estudiante de la UNLP? Todo lo que necesitás saber para tramitar el Boleto Estudiantil Gratuito

¿Sos estudiante de la UNLP? Todo lo que necesitás saber para tramitar el Boleto Estudiantil Gratuito
9 de Marzo de 2026 | 11:07

Escuchar esta nota

La Universidad Nacional de La Plata informó que a partir de hoy lunes 9 de marzo se encuentra habilitado el sistema informático que permitirá a los estudiantes gestionar online la solicitud del Boleto Especial Educativo.

El programa, dependiente del ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, es un régimen especial para los usuarios del sistema de transporte provincial ferroviario, fluvial y de colectivo de pasajeros en sus servicios urbanos, suburbanos e interurbanos, destinados a los alumnos pertenecientes a instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aporte del estado.

Desde el Rectorado explicaron que a través de este programa se garantiza que los estudiantes universitarios tengan carga en su Tarjeta SUBE.

Cómo inscribirse:

 

1- Una vez habilitado el sistema, el estudiante debe ingresar con su usuario y clave al sistema SIU Guaraní https://autogestion.guarani.unlp.edu.ar/

2- Hacer click en la solapa ¨Trámites¨ y luego en ¨Boleto estudiantil¨

3- Solicitar el Boleto Educativo

Entre los requisitos que deben cumplir los estudiantes, se explicita:

 

Ingresantes 2026:

Los ingresantes deben haber completado su inscripción a la facultad. Es decir, haber entregado el analítico secundario que certifique la culminación de los estudios de nivel secundario.

Estudiantes regulares:

Tener como mínimo aprobadas tres (3) materias durante el año anterior y una (1) materia en el semestre inmediatamente anterior o actividad académica similar.

 

Otros requisitos son:

 

  • Tener una SUBE registrada a su nombre. En caso de no tener, el usuario puede registrarla en www.argentina.gob.ar/sube o a través de la App SUBE.
  • No tener título universitario/terciario
  • Vivir en la Provincia de Buenos Aires
