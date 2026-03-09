Batalla campal en Brasil: 23 expulsados, Argentina aún tiene el récord mundial y la furiosa reacción de Eduardo Domínguez

El petróleo se dispara por la guerra en Medio Oriente, las bolsas se desploman y el riesgo país superó los 600 puntos básicos
El petróleo se dispara por la guerra en Medio Oriente, las bolsas se desploman y el riesgo país superó los 600 puntos básicos
La final del Campeonato Mineiro en Brasil terminó en escándalo. Cruzeiro se consagró campeón tras vencer 1 a 0 a Atlético Mineiro, dirigido por el ex entrenador de Estudiantes de La Plata Eduardo Domínguez, pero el cierre del partido quedó marcado por una batalla campal que terminó con un récord de 23 expulsados en el fútbol brasileño.
El escándalo se desató en los minutos finales del encuentro disputado en Belo Horizonte, cuando el arquero de Mineiro, Everson, tuvo un fuerte cruce con el mediocampista Christian tras una jugada en el área. A partir de ese momento se produjo una pelea generalizada entre futbolistas, suplentes y miembros de los cuerpos técnicos, con trompadas, patadas y corridas dentro del campo. La seguridad y la policía debieron intervenir para frenar la violencia.
Tras revisar lo ocurrido, el árbitro sancionó a 23 jugadores con tarjeta roja, 12 del Cruzeiro y 11 del Atlético Mineiro, una cifra inédita para el fútbol brasileño. El partido había terminado con victoria del Cruzeiro por 1 a 0 gracias a un gol de Kaio Jorge, pero el título quedó opacado por el escándalo.
Luego del partido, Domínguez fue crítico con el rendimiento de su equipo y dejó un mensaje claro hacia el plantel. El entrenador argentino señaló que a su equipo le faltó intensidad y cuestionó la actitud dentro del campo. En ese sentido, remarcó que el compromiso es una condición básica para jugar y sostuvo que quienes no respondan a esa exigencia difícilmente tengan lugar en el equipo.
"Hoy no jugamos como si fuera una final. Ellos sí. Era obvio. Tenemos que prepararnos mejor, si no será difícil. Cada uno tendrá su lugar. Tendré que hacer cambios para el miércoles. No fue como queríamos. Tenemos que asumir las consecuencias, con respeto. Quien no corra, no jugará. Ellos corrieron más", dijo Domínguez post partido.
Aunque el episodio generó repercusión por la cantidad de expulsados, el récord absoluto del fútbol mundial sigue perteneciendo al ascenso argentino. El 26 de febrero de 2011, un partido entre Claypole y Victoriano Arenas por la Primera D terminó con 36 tarjetas rojas tras una pelea generalizada en la que fueron expulsados todos los jugadores de ambos equipos, titulares y suplentes.
De esta manera, la final del clásico de Minas Gerais quedó marcada por uno de los escándalos disciplinarios más grandes del fútbol brasileño, aunque todavía lejos del registro histórico que mantiene el fútbol argentino desde 2011.
