Temporada “regular” en Mar del Plata: menor consumo y ocupación hotelera de hasta 70 %

La temporada de verano en Mar del Plata fue calificada como “regular” por operadores turísticos y referentes del sector tras el cierre de enero y febrero, con una caída en el consumo, niveles de ocupación por debajo de lo esperado y estadías más cortas, según un relevamiento realizado por LA CAPITAL en distintos rubros de la actividad turística local.

El balance general, si bien no fue considerado crítico, resultó moderado para gran parte de los actores del sector. Días atrás, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) informó que la actividad registró un “comportamiento espasmódico, con picos de demanda concentrados en determinados momentos y predominio de estadías cortas, en promedio de 3,5 días, recostadas esencialmente sobre los fines de semana”.

De acuerdo con las previsiones de la entidad, para que la temporada fuera considerada “satisfactoria” la ocupación promedio entre enero y febrero debería haber alcanzado el 80%. Sin embargo, fuentes del sector señalaron que el porcentaje se ubicó entre el 65% y el 70%.

“La temporada fue regular; no fue buena. Los hoteles de tres estrellas en adelante fueron los que más trabajaron en general. La ocupación global superó levemente el 65%, con mayor movimiento los fines de semana”, indicó la propietaria de un hotel céntrico.

En el segmento extrahotelero, que incluye casas y departamentos, el balance fue algo más favorable. “La temporada fue 7 puntos, en general estamos conformes. En enero tuvimos una ocupación del 75% y en febrero, un 65%, por lo que el global rondó el 70%”, detalló la vicepresidenta del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, Verónica Berasueta.

No obstante, la dirigente advirtió que “los números son inferiores a los del año pasado y no hemos recuperado todavía lo que fue el verano de 2023, que fue muy bueno”.

Berasueta también explicó que se mantuvieron “estadías cortas” y que predominó el turismo de cercanía. “El mejor fin de semana del verano fue el de Carnaval. Nosotros tuvimos un 90% de ocupación en el centro”, resaltó.

Desde el sector sindical, Pablo Santín, secretario general de Uthgra, coincidió en el diagnóstico general. Consideró que la temporada fue “regular” y que el promedio de ocupación estuvo “apenas arriba del 65%”.

“En otros años hemos tenido un 80% de reservas, con picos del 100%”, contrapuso. Y agregó: “La temporada no fue ni la peor, como en épocas de pandemia, ni la mejor, porque años atrás hubo números más positivos”.

La gastronomía fue uno de los rubros más afectados por la caída del gasto. Según datos de la AEHG, el consumo promedio registró una baja interanual cercana al 20%. Además, la cantidad de tickets emitidos descendió durante las dos últimas temporadas y el nivel de compras se ubicó por debajo de los aumentos por inflación, lo que generó “rentabilidades inexistentes o deficitarias”.

Distintos empresarios gastronómicos coincidieron con ese diagnóstico. “El gasto en gastronomía cayó arriba del 20% respecto a la temporada pasada, fue un verano flojo en ese sentido”, señaló un comerciante con trayectoria en la ciudad.

Otro empresario sostuvo que en su local “la temporada fue mala” en términos de consumo, con una caída del 10% respecto del verano anterior, y mencionó que algunos colegas reportaron descensos de hasta el 30% en el gasto de los clientes.

En ese contexto, durante el verano se consolidó una tendencia entre los turistas: la elección de menús ejecutivos o platos de precios más “bajos”, con el objetivo de reducir gastos.

En los balnearios, en cambio, el balance fue más favorable. A pesar de las estadías más breves y del menor consumo general, el sector consideró que la temporada fue “positiva”.

“Las épocas de mayor movimiento fueron a finales de diciembre, por las fiestas, y en los últimos dos fines de semana de enero principalmente. El promedio de ocupación estuvo en un 75%”, señaló Juan Salvi, integrante de la Cámara de Empresarios de Balnearios y concesionario de varias unidades turísticas.

La actividad también mostró señales de retracción en el Casino Central. Allí se registró una menor recaudación pese a que la cantidad de visitantes no varió significativamente.

De acuerdo con fuentes gremiales, hubo “muchos visitantes en el Casino, pero no apostaron ni en mesas ni en máquinas”.

La disminución se reflejó en la recaudación de la Caja de Empleados. En enero se percibió un 10% más a nivel nominal que en el mismo mes del año anterior, pero considerando la inflación acumulada del 30% en 2025, la cifra implicó un retroceso del 20% en términos reales. En febrero la caída fue mayor: la recaudación fue igual a la de 2025, lo que significó una pérdida del 30% en el poder adquisitivo.

El panorama más crítico se observó entre los taxistas, afectados por las estadías cortas, el menor gasto turístico y la competencia de las aplicaciones de transporte. Pablo Sánchez, presidente de la Sociedad de Conductores de Taxis, calificó la temporada como “mediocre”.

“La gente vino por dos o tres días. Hubo más movimiento por los feriados de Carnaval, cuando la ciudad tuvo una mayor ocupación. Pero eso no alcanzó para repuntar el magro movimiento general, que estuvo por debajo de la temporada pasada. Las expectativas no se colmaron otra vez, fue un verano mediocre que no pasó de los seis puntos para el sector”, afirmó.

Una de las excepciones al panorama general se registró en la Estación Ferroautomotora, donde el movimiento de micros superó al del año pasado. Durante enero se contabilizaron cerca de 380 viajes más entre arribos y salidas en comparación con 2025, mientras que en febrero el incremento fue de 126.

De este modo, entre ambos meses circularon más de 500 ómnibus de larga distancia adicionales. También se registró un aumento en los servicios internacionales provenientes de países limítrofes, aunque no se difundieron datos sobre la cantidad de pasajes vendidos ni sobre el nivel de ocupación de las unidades.