Gran Hermano: Danelik y la platense Mavinga protagonizaron una fuerte pelea

Las participantes de Gran Hermano, Danelik Galazan y Jenny Mavinga, protagonizaron una fuerte pelea en las últimas horas, donde ambas mujeres se gritaron cosas mientras el resto de la casa se mantenía en silencio. La discusión tuvo lugar a las 23:33 y sucedió durante el vivo de la Gala de Gran Hermano, que funciona como el momento de mayor exposición.

El conflicto se habría originado porque Danelik ingresó a la cocina para ayudar a sus compañeros a cocinar la cena para todos, cuando Mavinga reaccionó a los gritos con su presencia, señalándola por su vínculo con Solange Abraham.

Mavinga vs Danelik por la cocina



“Sos una perra” “Nadie te quiere” #GranHermano pic.twitter.com/RlfBSIikHq — Leo (@LeoMachadoN_) March 9, 2026

Mavinga cuestionaba la supuesta amistad entre Danelik y Solange, mientras que ambas dejaban en claro que ellas “no son amigas”: “Que yo hable con ella no quiere decir que yo sea su amiga”.

La discusión escaló cuando decidió llamar a la tucumana “perra”: “Porque sos perro, quieres ser el perro de cualquier persona acá dentro de la casa, porque nadie te quiere”, fulminó Jenny.

"No la quiero en la cocina, no peleo con la perra, no peleo con gaugaugau, con gente de cabeza peleo", dijo a los gritos mientras se retiraba de la cocina.