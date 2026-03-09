En fotos y videos | 8M en La Plata: miles de mujeres se movilizan en las calles céntricas
En fotos y videos | 8M en La Plata: miles de mujeres se movilizan en las calles céntricas
Choque y vuelco en Ruta 36: dos camiones protagonizaron un impactante accidente en la Ruta 36
Juicio al ex de Piparo: el ex titular del SAME detalló que nunca recibieron un llamado tras el accidente
YPF ratificó que no tocará el precio de las naftas a pesar de otra suba del petróleo por la guerra
Atraparon a un joven de La Plata que tenía un arma de la Policía Bonaerense entre su arsenal
La Provincia le contestó a LLA por la ofensiva contra las tasas municipales y mencionó un informe de la UNLP
VIDEO. Mariano Iúdica explotó en una entrevista por streaming: "Se hacen los cancheros y los c... a trompadas"
VIDEO. Gran Hermano: Danelik y la platense Mavinga protagonizaron una fuerte pelea
¿Sos estudiante de la UNLP? Todo lo que necesitás saber para tramitar el Boleto Estudiantil Gratuito
Se reaviva el reclamo por la "zona roja" de La Plata y trazan mapa del narcomenudeo: "Cada esquina es un punto de venta"
La Plata, sin agua este lunes: a qué barrio afectan las obras de Absa
Ya rige el nuevo Régimen Penal Juvenil: uno por uno, los principales cambios
Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Leé las noticias que otros medios no exhiben
Cables caídos, incendio de pastizales y amplio corte de luz que afecta a Villa Elisa y City Bell
¿Cuántos y qué clubes usan camiseta al estilo Estudiantes o Gimnasia en todo el fútbol argentino?
Batalla campal en Brasil: 23 expulsados, Argentina aún tiene el récord mundial y la furiosa reacción de Eduardo Domínguez
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Desde Nación aseguraron que la Policía bonaerense "es parte del problema" del narcotráfico y le salieron al cruce
Atacan en La Plata a un conductor de una App con gas pimienta
En La Plata los vecinos que separen los residuos plásticos tendrán descuentos en comercios
Milei busca recomponer el diálogo con la Corte y va por una ley clave
Margarita florece: a los 86 años da cátedra en las aulas y en el gimnasio
Temporada “regular” en Mar del Plata: menor consumo y ocupación hotelera de hasta 70 %
Milei dijo que "es falso que Mahiques vaya a salvar a Tapia o a Toviggino”
VIDEO.- Colapinto arribó a China con piluso de Boca y ante una multitud de fanáticos
Pesadilla en La Plata: salió a buscar al perro y entró con tres ladrones
Denuncia por abuso en una escuela de La Plata: qué dijo la representación en su descargo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
"Que se disculpe", le respondió por las redes sociales el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, a la titular de la cartera nacional, Alejandra Monteoliva
Escuchar esta nota
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que la provincia de Buenos Aires “tiene serios problemas” en lo que respecta al narcotráfico, lo que generó la reacción del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien le pidió a la funcionaria "que se disculpe".
“Para tener un Plan Bandera, que es el de Rosario, en la provincia de Buenos Aires, necesitamos acuerdos. Nosotros no llegamos con las fuerzas de prepo, eso no sucede porque no funciona así. Para eso hay que sentarse y que generar acuerdos. Con la provincia hay una mesa de narcotráfico que viene trabajando en situaciones específicas, pero evidentemente la policía (bonaerense) tiene serios problemas, porque también es parte del problema. Habría que hacer un trabajo fuerte porque nunca se ha podido tomar el todo por las astas”, explicó Monteoliva.
Asimismo, remarcó que si bien tienen “un numero significativo de integrantes y de agentes”, para que eso tenga un efecto positivo deberían “tener claro” el escenario e “iniciar procesos fuertes de análisis” para “debilitar los focos infecciosos” de narcotráfico e inseguridad: “Para nosotros es una prioridad y lo que buscamos es el mejor desempeño”.
Para finalizar, manifestó que “le gustaría un Plan Bandera” para la provincia y señaló principalmente a las localidades de La Matanza y Moreno, por citar sólo dos ejemplos, porque “los focos son conocidos por todos y lo vemos a diario”.
A los pocos minutos de hacerse pública estas declaraciones de Monteoliva, Alonso salió a cruzarla desde su cuenta personal de la red social X, y le pidió que “no balbucee en contra de la Policía de la Provincia de Buenos Aires” porque, semanas atrás, “celebraba los alentadores números de seguridad, producto del trabajo de esta honorable fuerza con la que articulamos a diario”.
"Si es ministra e identifica algún ‘foco infeccioso’, su obligación legal es ir a la Justicia, como lo hicimos nosotros cada vez que investigamos policías involucrados con el narcomenudeo. Trabaje como corresponde, no calumnie en medios a los agentes que ponen el cuerpo todos los días. Respecto al "Plan Bandera", dice que no pueden llegar "de prepo": le recuerdo que no podían llegar a Rosario sin antes suplicarle al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires que le prestara patrulleros, y lo hicimos. La gestión Milei solo profundiza la desidia: no invierten, no planifican y no gestionan" concluyó.
LE PUEDE INTERESAR
Bahía Blanca: explosión durante incendio en un basural alarmó a vecinos
LE PUEDE INTERESAR
Milei afirmó que Argentina "está parada en el lugar correcto de la historia"
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí