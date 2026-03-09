Desde Nación aseguraron que la Policía bonaerense "es parte del problema" del narcotráfico y le salieron al cruce

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que la provincia de Buenos Aires “tiene serios problemas” en lo que respecta al narcotráfico, lo que generó la reacción del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien le pidió a la funcionaria "que se disculpe".

“Para tener un Plan Bandera, que es el de Rosario, en la provincia de Buenos Aires, necesitamos acuerdos. Nosotros no llegamos con las fuerzas de prepo, eso no sucede porque no funciona así. Para eso hay que sentarse y que generar acuerdos. Con la provincia hay una mesa de narcotráfico que viene trabajando en situaciones específicas, pero evidentemente la policía (bonaerense) tiene serios problemas, porque también es parte del problema. Habría que hacer un trabajo fuerte porque nunca se ha podido tomar el todo por las astas”, explicó Monteoliva.

Asimismo, remarcó que si bien tienen “un numero significativo de integrantes y de agentes”, para que eso tenga un efecto positivo deberían “tener claro” el escenario e “iniciar procesos fuertes de análisis” para “debilitar los focos infecciosos” de narcotráfico e inseguridad: “Para nosotros es una prioridad y lo que buscamos es el mejor desempeño”.

Para finalizar, manifestó que “le gustaría un Plan Bandera” para la provincia y señaló principalmente a las localidades de La Matanza y Moreno, por citar sólo dos ejemplos, porque “los focos son conocidos por todos y lo vemos a diario”.

A los pocos minutos de hacerse pública estas declaraciones de Monteoliva, Alonso salió a cruzarla desde su cuenta personal de la red social X, y le pidió que “no balbucee en contra de la Policía de la Provincia de Buenos Aires” porque, semanas atrás, “celebraba los alentadores números de seguridad, producto del trabajo de esta honorable fuerza con la que articulamos a diario”.

"Si es ministra e identifica algún ‘foco infeccioso’, su obligación legal es ir a la Justicia, como lo hicimos nosotros cada vez que investigamos policías involucrados con el narcomenudeo. Trabaje como corresponde, no calumnie en medios a los agentes que ponen el cuerpo todos los días. Respecto al "Plan Bandera", dice que no pueden llegar "de prepo": le recuerdo que no podían llegar a Rosario sin antes suplicarle al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires que le prestara patrulleros, y lo hicimos. La gestión Milei solo profundiza la desidia: no invierten, no planifican y no gestionan" concluyó.