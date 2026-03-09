En fotos y videos | 8M en La Plata: miles de mujeres se movilizan en las calles céntricas

En La Plata y la Región, se lleva a cabo una movilización en el marco del Paro Internacional de Mujeres por el Día de la Mujer Trabajadora. Desde las primeras horas de la tarde, organizaciones sociales, políticas, asambleas feministas y grupos de autoconvocadas comenzaron a concentrarse en la Plaza Moreno. Más tarde, se trasladarán hasta Gobernación.

El punto de reunión central es la Plaza Moreno. Los diferentes bloques y colectivos comenzaron a concentrarse frente al Palacio Municipal y desde allí, las columnas comenzaron la movilización a las 17.20 horas. La trayectoria por las calles céntricas de la Ciudad busca dar protagonismo a los reclamos por la igualdad y el fin de la violencia.

El desplazamiento masivo afectará el tránsito en el Centro durante las últimas horas de la tarde. El recorrido previsto inicia en la Plaza Moreno, avanza por Diagonal 74 hasta la Avenida 7 y culmina en la Casa de Gobierno. Se lleva a cabo un un operativo especial para el desvío de las líneas de colectivos y la seguridad de quienes participen en la manifestación.

La movilización centra sus consignas en el cese de los femicidios, los crímenes de odio y la violencia contra las identidades diversas. En esta oportunidad, el pliego de demandas incluye el pedido de libertad para Patricia Godoy y la exigencia de justicia efectiva por el caso de Rocío Alvarito.

Familiares, amigos y allegados de Rocío Alvarito, la joven que murió tras caer desde un segundo piso en el barrio La Loma mientras discutía con su pareja, encabezan la movilización para reclamar justicia. “La muerte de Rocío no puede ni debe quedar en el silencio”, expresaron familiares y allegados a través de un comunicado difundido en redes sociales.