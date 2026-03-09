En La Plata los vecinos que separen los residuos plásticos tendrán descuentos en comercios

En La Plata avanza el programa ambiental "Chau Plástico" que busca reducir la generación de residuos plásticos, promover la separación en origen y garantizar un circuito transparente de recolección y disposición final. La iniciativa se pondrá en marcha en principio en clubes y escuelas y luego se extenderá a los hogares. Aquellos vecinos que participen podrán obtener descuentos en comercios adheridos.

La Municipalidad informó que el programa se desarrolla por etapas. La primera, orientada a las escuelas, ya se encuentra en marcha y cuenta con una amplia participación de la comunidad educativa. A través de la propuesta Mi Escuela Recicla, las instituciones incorporan prácticas de separación de residuos plásticos y educación ambiental, consolidando hábitos sostenibles.

La segunda fase, destinada a clubes, también está iniciada y permite extender estas prácticas a espacios comunitarios clave, fortaleciendo el compromiso ambiental en ámbitos deportivos y sociales.

En paralelo, el Municipio avanza con la tercera etapa, centrada en la recolección domiciliaria, que actualmente funciona en el sector delimitado entre las calles 32 a 54 y de 31 a 19. En esta instancia, los vecinos pueden solicitar el retiro de residuos plásticos a través de la app Scrapy o el WhatsApp 221-220-4144.

La planificación prevé ampliar progresivamente las zonas de cobertura, dividiendo el casco urbano en seis sectores e incorporando el primer anillo de la ciudad. Además, cuenta con un sistema de beneficios para incentivar la participación: quienes más plástico recolectan acceden a descuentos en comercios adheridos.

El objetivo del programa es disminuir significativamente el uso de plásticos de un solo uso en toda la ciudad, implementar sistemas eficientes de recolección y procesamiento de materiales reciclables y formar ciudadanos conscientes y responsables con el ambiente.

La separación de plásticos para su reciclaje permite reducir hasta un 30% los residuos que se disponen en rellenos sanitarios, aprovechar que el 100% de los plásticos es reciclable y fortalecer un esquema de economía circular, orientado a la reutilización de materiales y a la construcción de un modelo de desarrollo más sustentable.

QUÉ PLÁSTICOS SE PUEDEN RECICLAR

Los plásticos que pueden reciclarse son botellas de bebidas (PET), envases de productos de limpieza, tapitas de plástico, potes de yogur y postres, bolsas de supermercado, films plásticos limpios y bidones de agua.

Asimismo, aquellos que no son admitidos por el programa son plásticos sucios o con restos de comida, pañales y productos de higiene, envases de productos químicos peligrosos y telgopor (poliestireno expandido).

