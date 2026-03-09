La Provincia le contestó a LLA por la ofensiva contra las tasas municipales y mencionó un informe de la UNLP

El petróleo se dispara por la guerra en Medio Oriente, las bolsas se desploman y el riesgo país superó los 600 puntos básicos
El petróleo se dispara por la guerra en Medio Oriente, las bolsas se desploman y el riesgo país superó los 600 puntos básicos
¿Sos estudiante de la UNLP? Todo lo que necesitás saber para tramitar el Boleto Estudiantil Gratuito
Se reaviva el reclamo por la "zona roja" de La Plata y trazan mapa del narcomenudeo: "Cada esquina es un punto de venta"
Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo
Atacan en La Plata a un conductor de una App con gas pimienta
La Plata, sin agua este lunes: a qué barrio afectan las obras de Absa
¿Cuántos y qué clubes usan camiseta al estilo Estudiantes o Gimnasia en todo el fútbol argentino?
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Leé las noticias que otros medios no exhiben
En La Plata los vecinos que separen los residuos plásticos tendrán descuentos en comercios
Margarita florece: a los 86 años da cátedra en las aulas y en el gimnasio
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Ya rige el nuevo Régimen Penal Juvenil: uno por uno, los principales cambios
VIDEO.- Colapinto arribó a China con piluso de Boca y ante una multitud de fanáticos
Pesadilla en La Plata: salió a buscar al perro y entró con tres ladrones
Denuncia por abuso en una escuela de La Plata: qué dijo la representación en su descargo
Por el Día de la Mujer, docentes paran y se movilizan en La Plata
VIDEO. Piñas, patadas y escándalo: el Mineiro de Eduardo Domínguez perdió y la final terminó en caos
Jésica Cirio relanza su imagen con una jugada campaña hot en las redes
Patente de ARBA: hasta mañana se puede pagar con hasta 15% de descuento la cuota 1
VIDEO. No paran las peleas en el Centro a la salida de un conocido boliche
Qué se sabe del despiste fatal que elevó a 14 las muertes viales
Piden vacunarse para combatir la nueva cepa de la gripe en la Región
Más casos de influenza aviar en la Provincia y se activó el protocolo sanitario
Los números de la suerte del lunes 9 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En medio de una nueva embestida del Gobierno nacional y La Libertad Avanza (LLA) contra los intendentes y el cobro de tasas municipales, desde la administración de Axel Kicillof salieron a respaldar este instrumento y dijeron que su intensión de eliminarlas se trata de una “operación de distracción” que no aborda los verdaderos problemas de la producción.
Fue el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, quien en conferencia de prensa salió al cruce del anuncio libertario que buscará mediante más de 100 proyectos en concejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires reducir o eliminar tasas. “Es una mentira que el problema de la competitividad de la productividad en Argentina tiene que ver con las tasas municipales”, respondió el funcionario bonaerense.
“El argumento que plantean es que los problemas que tienen los comercios, la producción agropecuaria y la industria se deben a la excesiva aplicación de tasas municipales y que eliminarlas mejoraría la competitividad”, explicó desde la Casa de Gobierno. Y tras rechazar este diagnóstico, le pidió al sector libertario que deje de hacer esta “operación de distracción”.
“Le pedimos a los concejales de La Libertad Avanza que dejen de mentir, que dejen de llevar adelante operaciones de distracción y que se pongan a trabajar”, agregó Bianco al cuestionar el argumento de esos proyectos que aseguran que la eliminación de tasas permitiría mejorar la competitividad de comercios, industrias y actividades agropecuarias.
Para ejemplificar su postura, el ministro citó un estudio de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) de diciembre del año pasado sobre el impacto de los impuestos nacionales, provinciales y locales en la renta agrícola.
De ese estudio se desprende que las tasas municipales representan solo el 0,7% de la carga impositiva de la renta agrícola. El 5,7% corresponde a tributos provinciales y el 93,6% restante es de impuestos nacionales “que, mayoritariamente son impuestos nacionales no coparticipables es decir que la recaudación se la queda Milei”, expresó Bianco.
LE PUEDE INTERESAR
Bahía Blanca: proyectan eventos comerciales, ciclovía y nuevos locales
También mencionó un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que indica que las tasas municipales representan apenas el 0,9% en las cadenas productivas.
A su vez, advirtió que esas propuestas que presentó días atrás el armador libertario Sebastián Pareja implican un avance sobre la autonomía municipal, ya que la definición de tasas forma parte de las atribuciones propias de los gobiernos locales. “Lo que pedimos a los concejales y legisladores es que trabajen en proyectos que tengan como objetivo favorecer la producción y el empleo, no destruirlos”, amplió.
El ministro atribuyó las dificultades de la actividad productiva a factores macroeconómicos vinculados con la política económica del Gobierno nacional. En ese sentido mencionó la apreciación cambiaria, la apertura de importaciones, la firma de acuerdos comerciales y la caída del consumo interno como las principales causas de la pérdida de competitividad.
“Las verdaderas causas son las políticas económicas que no favorecen la producción: la apertura importadora, la apreciación cambiaria, la destrucción del mercado interno y la caída de los ingresos de la población”, cerró.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí