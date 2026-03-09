Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo se juega por $3.000.000: los números que se publicaron hoy

Política y Economía

La Provincia le contestó a LLA por la ofensiva contra las tasas municipales y mencionó un informe de la UNLP

La Provincia le contestó a LLA por la ofensiva contra las tasas municipales y mencionó un informe de la UNLP
9 de Marzo de 2026 | 12:30

Escuchar esta nota

En medio de una nueva embestida del Gobierno nacional y La Libertad Avanza (LLA) contra los intendentes y el cobro de tasas municipales, desde la administración de Axel Kicillof salieron a respaldar este instrumento y dijeron que su intensión de eliminarlas se trata de una “operación de distracción” que no aborda los verdaderos problemas de la producción.

Fue el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, quien en conferencia de prensa salió al cruce del anuncio libertario que buscará mediante más de 100 proyectos en concejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires reducir o eliminar tasas. “Es una mentira que el problema de la competitividad de la productividad en Argentina tiene que ver con las tasas municipales”, respondió el funcionario bonaerense.

“El argumento que plantean es que los problemas que tienen los comercios, la producción agropecuaria y la industria se deben a la excesiva aplicación de tasas municipales y que eliminarlas mejoraría la competitividad”, explicó desde la Casa de Gobierno. Y tras rechazar este diagnóstico, le pidió al sector libertario que deje de hacer esta “operación de distracción”.

“Le pedimos a los concejales de La Libertad Avanza que dejen de mentir, que dejen de llevar adelante operaciones de distracción y que se pongan a trabajar”, agregó Bianco al cuestionar el argumento de esos proyectos que aseguran que la eliminación de tasas permitiría mejorar la competitividad de comercios, industrias y actividades agropecuarias.

El impacto de las tasas municipales

Para ejemplificar su postura, el ministro citó un estudio de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) de diciembre del año pasado sobre el impacto de los impuestos nacionales, provinciales y locales en la renta agrícola.

De ese estudio se desprende que las tasas municipales representan solo el 0,7% de la carga impositiva de la renta agrícola. El 5,7% corresponde a tributos provinciales y el 93,6% restante es de impuestos nacionales “que, mayoritariamente son impuestos nacionales no coparticipables es decir que la recaudación se la queda Milei”, expresó Bianco.

También mencionó un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que indica que las tasas municipales representan apenas el 0,9% en las cadenas productivas.

A su vez, advirtió que esas propuestas que presentó días atrás el armador libertario Sebastián Pareja implican un avance sobre la autonomía municipal, ya que la definición de tasas forma parte de las atribuciones propias de los gobiernos locales. “Lo que pedimos a los concejales y legisladores es que trabajen en proyectos que tengan como objetivo favorecer la producción y el empleo, no destruirlos”, amplió.

El ministro atribuyó las dificultades de la actividad productiva a factores macroeconómicos vinculados con la política económica del Gobierno nacional. En ese sentido mencionó la apreciación cambiaria, la apertura de importaciones, la firma de acuerdos comerciales y la caída del consumo interno como las principales causas de la pérdida de competitividad.

“Las verdaderas causas son las políticas económicas que no favorecen la producción: la apertura importadora, la apreciación cambiaria, la destrucción del mercado interno y la caída de los ingresos de la población”, cerró.

