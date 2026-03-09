Lanús habría encontrado el reemplazo de Rodrigo Castillo: quiere al 9 de Banfield, ex Gimnasia y que Troglio "rescató" de Honduras

El mercado de pases del fútbol argentino sumó en las últimas horas una historia cargada de polémica en el sur del conurbano. El delantero Rodrigo Auzmendi, actualmente en Banfield, podría cruzar de vereda para convertirse en refuerzo de Lanús, el clásico rival del Taladro. Como pasó con Pepe Sand o Santiago Silva, nueva historia.

La negociación surgió luego de que el Granate vendiera a su goleador Rodrigo Castillo al club brasileño Fluminense, por lo que comenzó la búsqueda de un reemplazante en el frente de ataque. En ese contexto apareció el nombre de Auzmendi, quien podría llegar a Lanús mediante una operación particular que incluye al Querétaro.

El esquema de la transferencia contempla que Banfield venda al delantero al club mexicano para cancelar una deuda previa -de otro jugador- y luego el futbolista sea cedido a préstamo al equipo granate. De concretarse, Auzmendi pasaría directamente del Taladro a su rival histórico.

Auzmendi, de 25 años, llegó a Banfield a mediados de 2025 procedente del Motagua de Honduras -de donde lo conocía Pedro Troglio, actual DT del Taladro- y disputó 22 partidos oficiales con cuatro goles y dos asistencias. Sin embargo, en el inicio de 2026 tuvo menos protagonismo y fue titular en apenas uno de los encuentros del equipo.

En medio de la negociación, el delantero (con formación en Gimnasia) fue apartado del plantel profesional y enviado a entrenar con la Reserva, una decisión que aumentó la tensión alrededor de su posible salida. El asunto genera controversia por el contexto en el que se daría el cambio de camiseta, en medio del torneo.