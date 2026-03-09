Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo se juega por $3.000.000: los números que se publicaron hoy

Deportes |Sobre un total de casi 4000 equipos

¿Cuántos y qué clubes usan camiseta al estilo Estudiantes o Gimnasia en todo el fútbol argentino?

¿Cuántos y qué clubes usan camiseta al estilo Estudiantes o Gimnasia en todo el fútbol argentino?

Sergio Pomares
spomares@eldia.com

9 de Marzo de 2026 | 09:26

Escuchar esta nota

Un relevamiento realizado por el usuario de X Fede Bottalo analizó el diseño de las camisetas titulares de casi 4.000 clubes que compiten en distintas ligas del país, desde la Liga Profesional de Fútbol hasta torneos regionales. El informe clasificó los modelos según su diseño para determinar cuáles son los más utilizados y cuáles aparecen con menor frecuencia en el fútbol argentino.

El estudio determinó que el modelo más repetido es el de franjas rojas y blancas verticales, como el que utilizan Estudiantes de La Plata, Unión de Santa Fe, Instituto Atlético Central Córdoba y Barracas Central. En total son 275 clubes en todo el país, cerca del 7 por ciento del total, un estilo que históricamente se asocia al antiguo Alumni Athletic Club. Además, el informe indica que aproximadamente la mitad de los equipos del país utilizan camisetas con rayas verticales, independientemente de los colores.

VIDEO. Piñas, patadas y escándalo: el Mineiro de Eduardo Domínguez perdió y la final terminó en caos

Son amores: la historia de Troglio y el Lobo

Dentro de ese grupo de 275 instituciones con franjas rojas y blancas hay 13 que llevan el nombre Estudiantes: el de La Plata, Balcarce, Lavalle, Hernando, Federación, Virasoro, Riacho He He, Formosa, La Tablada, Posadas, Bariloche, La Rioja y Chepes. ¡Y hay un club llamado Pincharratas de Bariloche!

En cambio, el diseño con franja horizontal al pecho sobre fondo blanco, como el de Gimnasia y Esgrima La Plata, no aparece entre los 20 estilos más usados. Según el informe, alrededor del 5 por ciento de los clubes del país utilizan camisetas con franja horizontal, lo que representa unos 200 equipos. De ese total, 48 adoptan la combinación azul y blanca inspirada en el modelo del club platense.

Entre esos 48 equipos con franja azul al pecho, nueve llevan el nombre Gimnasia: La Plata, Mercedes, Necochea, Darregueira, Tandil, Vera, Victoria, Clorinda y Bariloche. También aparecen clubes como San Martín de Formosa, Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia e Independiente de Oliva. A la inversa, con franja blanca sobre azul hay 14 instituciones, entre ellas un solo Gimnasia (de Santa Fe) y hasta un Estudiantes de Santiago del Estero.

El ranking de estilos más utilizados continúa con las camisetas rojas lisas, como las de Club Atlético Independiente o Argentinos Juniors. En tercer lugar aparecen las albicelestes a rayas verticales, como Racing Club (aunque Gimnasia empezó así y lo obligaron a cambiar). Luego se ubican las camisetas completamente azules, como Independiente Rivadavia; las verde y blanca a rayas verticales de Banfield; el verde pleno de Ferro Carril Oeste; la azulgrana de San Lorenzo de Almagro; el albiazul vertical de Talleres de Córdoba; el aurinegro de Olimpo de Bahía Blanca y el celeste pleno de Belgrano de Córdoba.

El relevamiento también detalla que cerca del 30 por ciento de los clubes del país utilizan camisetas lisas, sin rayas ni franjas. El resto, el 20 restante, se distribuye entre distintos diseños: alrededor de un 5 por ciento con franja horizontal, otro porcentaje similar con banda diagonal, cerca de un 4 por ciento con diseño en V (chevron) y proporciones menores con modelos a mitades, franjas centrales, rayas finas, cuadros, rombos o cruces.

Si se consideran únicamente los formatos de diseño y no los colores, el modelo más utilizado en el fútbol argentino es el de rayas verticales. Le siguen las camisetas lisas de un solo color, las que llevan franja horizontal al pecho, las de banda diagonal y, en quinto lugar, las que presentan una V en el frente.

 


Listado

 

  • Como Estudiantes 275
  • Como Independiente 264
  • Como Racing 235
  • Como Ind. Rivadavia 184
  • Como Banfield 171
  • Como Ferro 164
  • Como San Lorenzo 163
  • Como Tallerse 162
  • Como Olimpo 141
  • Como Belgrano 141
  • Como Central Córdoba SE 137
  • Como Newell's 101
  • Como Chacarita 93
  • Como Rosario Central 92
  • Como Vélez 88
  • Como Boca 80
  • Como Berazategu 80
  • Como Patronato 75
  • Como River 73
  • Como Huracán 62
  • ....
  • Como Gimnasia 48
