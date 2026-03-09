Fernando Muslera vuelve a la selección de Uruguay

Una muy buena noticia recibió Fernando Muslera, el arquero de Estudiantes. En las últimas horas se confirmó su regreso a la Selección de Uruguay tras conocerse que el DT Marcelo Bielsa lo reservó de cara a la Copa del Mundo 2026.

La última vez que Muslera se puso la camiseta Celeste fue en diciembre de 2022, es por eso que su regreso revolucionó a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Lo cierto es que tras recalar en el Pincha, luego de su salida del fútbol turco, el experimentado arquero tuvo destacadas actuaciones al punto que lo llevaron a salir dos veces campeón con el equipo de Eduardo Domínguez. Es por eso que Bielsa posó los ojos sobre él y pidió el retorno de uno de los máximos referentes de la era moderna de la "Celeste".

La prensa local informó que el entrenador argentino decidió citar al arquero para la primera convocatoria de este 2026. La intención es inyectar jerarquía y liderazgo a un plantel que tiene como gran objetivo consolidar el camino hacia el Mundial.

De esta forma, se termina una larga ausencia de Muslera, el arquero con más presencias en la historia de Uruguay. Como se dijo, no defiende el arco charrúa en competencia oficial desde finales de 2022, cuando integró el plantel en el Mundial de Qatar.

Es así que sus buenas actuaciones en el Pincha lo vuelven a poner en la consideración de Bielsa con vistas al próximo mundial.