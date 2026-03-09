Fotos y videos.- 8M en La Plata: masiva movilización con un fuerte reclamo contra los femicidios y la violencia de género
Fotos y videos.- 8M en La Plata: masiva movilización con un fuerte reclamo contra los femicidios y la violencia de género
La nafta subió hasta un 7% tras la guerra en Medio Oriente, pero YPF descarta cimbronazos
En Provincia, los colegios privados solicitaron aumentar las cuotas
Trapitos en La Plata: un operativo en el Centro terminó con cinco demorados
El Gobierno avanza con modificaciones en la VTV: de qué se tratan los cambios
Mahiques ratificó a los veedores de la AFA que habían sido propuestos por el ex titular de la IGJ
"Los golpearemos tan fuerte": la dura advertencia de Trump a Irán si bloquea el suministro mundial de petróleo
Juicio al ex de Piparo: el ex titular del SAME detalló que nunca recibieron un llamado tras el accidente
Choque y vuelco en Ruta 36: dos camiones protagonizaron un impactante accidente
Atraparon a un joven de La Plata que tenía un arma de la Policía Bonaerense entre su arsenal
La Provincia le contestó a LLA por la ofensiva contra las tasas municipales y mencionó un informe de la UNLP
Buena noticia para el arquero de Estudiantes: Fernando Muslera vuelve a la selección de Uruguay
VIDEO. Mariano Iúdica explotó en una entrevista por streaming: "Se hacen los cancheros y los c... a trompadas"
El precio del petróleo sube y baja al compás de frases de Donald Trump
YPF ratificó que no tocará el precio de las naftas a pesar de otra suba del petróleo por la guerra
VIDEO. El reclamo de los vecinos en La Plata por el abandono de las veredas
VIDEO. Gran Hermano: Danelik y la platense Mavinga protagonizaron una fuerte pelea
¿Sos estudiante de la UNLP? Todo lo que necesitás saber para tramitar el Boleto Estudiantil Gratuito
Se reaviva el reclamo por la "zona roja" de La Plata y trazan mapa del narcomenudeo: "Cada esquina es un punto de venta"
La Plata, sin agua este lunes: a qué barrio afectan las obras de Absa
Ya rige el nuevo Régimen Penal Juvenil: uno por uno, los principales cambios
El Colegio de Abogados de La Plata celebró el acto central del Día Internacional de la Mujer
Lanús tendría al reemplazo de Castillo: quiere al 9 de Banfield, ex Gimnasia y que Troglio "rescató" de Honduras
Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Leé las noticias que otros medios no exhiben
Cables caídos, incendio de pastizales y amplio corte de luz que afecta a Villa Elisa y City Bell
¿Cuántos y qué clubes usan camiseta al estilo Estudiantes o Gimnasia en todo el fútbol argentino?
Batalla campal en Brasil: 23 expulsados, Argentina aún tiene el récord mundial y la furiosa reacción de Eduardo Domínguez
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Desde Nación aseguraron que la Policía bonaerense "es parte del problema" del narcotráfico y le salieron al cruce
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El DT Marcelo Bielso lo reservó pensando en la Copa del Mundo 2026
Escuchar esta nota
Una muy buena noticia recibió Fernando Muslera, el arquero de Estudiantes. En las últimas horas se confirmó su regreso a la Selección de Uruguay tras conocerse que el DT Marcelo Bielsa lo reservó de cara a la Copa del Mundo 2026.
La última vez que Muslera se puso la camiseta Celeste fue en diciembre de 2022, es por eso que su regreso revolucionó a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Lo cierto es que tras recalar en el Pincha, luego de su salida del fútbol turco, el experimentado arquero tuvo destacadas actuaciones al punto que lo llevaron a salir dos veces campeón con el equipo de Eduardo Domínguez. Es por eso que Bielsa posó los ojos sobre él y pidió el retorno de uno de los máximos referentes de la era moderna de la "Celeste".
La prensa local informó que el entrenador argentino decidió citar al arquero para la primera convocatoria de este 2026. La intención es inyectar jerarquía y liderazgo a un plantel que tiene como gran objetivo consolidar el camino hacia el Mundial.
De esta forma, se termina una larga ausencia de Muslera, el arquero con más presencias en la historia de Uruguay. Como se dijo, no defiende el arco charrúa en competencia oficial desde finales de 2022, cuando integró el plantel en el Mundial de Qatar.
Es así que sus buenas actuaciones en el Pincha lo vuelven a poner en la consideración de Bielsa con vistas al próximo mundial.
LE PUEDE INTERESAR
¿Cuántos y qué clubes usan camiseta al estilo Estudiantes o Gimnasia en todo el fútbol argentino?
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí