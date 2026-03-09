Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Fernando Muslera vuelve a la selección de Uruguay

El DT Marcelo Bielso lo reservó pensando en la Copa del Mundo 2026

Fernando Muslera vuelve a la selección de Uruguay
9 de Marzo de 2026 | 10:06

Escuchar esta nota

Una muy buena noticia recibió Fernando Muslera, el arquero de Estudiantes. En las últimas horas se confirmó su regreso a la Selección de Uruguay tras conocerse que el DT Marcelo Bielsa lo reservó de cara a la Copa del Mundo 2026.

La última vez que Muslera se puso la camiseta Celeste fue en diciembre de 2022, es por eso que su regreso revolucionó a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Lo cierto es que tras recalar en el Pincha, luego de su salida del fútbol turco, el experimentado arquero tuvo destacadas actuaciones al punto que lo llevaron a salir dos veces campeón con el equipo de Eduardo Domínguez. Es por eso que Bielsa posó los ojos sobre él y pidió el retorno de uno de los máximos referentes de la era moderna de la "Celeste".

La prensa local informó que el entrenador argentino decidió citar al arquero para la primera convocatoria de este 2026. La intención es inyectar jerarquía y liderazgo a un plantel que tiene como gran objetivo consolidar el camino hacia el Mundial.

De esta forma, se termina una larga ausencia de Muslera, el arquero con más presencias en la historia de Uruguay. Como se dijo, no defiende el arco charrúa en competencia oficial desde finales de 2022, cuando integró el plantel en el Mundial de Qatar.

Es así que sus buenas actuaciones en el Pincha lo vuelven a poner en la consideración de Bielsa con vistas al próximo mundial.

 

LE PUEDE INTERESAR

¿Cuántos y qué clubes usan camiseta al estilo Estudiantes o Gimnasia en todo el fútbol argentino?

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Piñas, patadas y escándalo: el Mineiro de Eduardo Domínguez perdió y la final terminó en caos

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a la modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo

Playas bonaerenses en grave riesgo por el avance del mar

Platenses desesperados por crisis en una obra social

Estudiantes: llegar a la Libertadores con los deberes hechos

VIDEO. Piñas, patadas y escándalo: el Mineiro de Eduardo Domínguez perdió y la final terminó en caos

En La Plata los vecinos que separen los residuos plásticos tendrán descuentos en comercios

La Plata, sin agua este lunes: a qué barrio afectan las obras de Absa

Margarita florece: a los 86 años da cátedra en las aulas y en el gimnasio
Últimas noticias de Deportes

Tras la novela del verano, Estudiantes avanza con la renovación de Cetré

Zaniratto piensa en el 'Pata' Castro en lugar del lesionado Miramón para visitar a Banfield

Lanús tendría al reemplazo de Castillo: quiere al 9 de Banfield, ex Gimnasia y que Troglio "rescató" de Honduras

VIDEO.- Colapinto arribó a China con piluso de Boca y ante una multitud de fanáticos
Política y Economía
Mahiques ratificó a los veedores de la AFA que habían sido propuestos por el ex titular de la IGJ
La nafta subió hasta un 7% tras la guerra en Medio Oriente, pero YPF descarta cimbronazos
FOTOS | El Concejo local homenajeó a las mujeres destacadas en una sesión especial
El Gobierno avanza con modificaciones en la VTV: de qué se tratan los cambios
Temporada “regular” en Mar del Plata: menor consumo y ocupación hotelera de hasta 70 %
Policiales
Trapitos en La Plata: un operativo en el Centro terminó con cinco demorados
Choque y vuelco en Ruta 36: dos camiones protagonizaron un impactante accidente
Atraparon a un joven de La Plata que tenía un arma de la Policía Bonaerense entre su arsenal
Juicio al ex de Piparo: el ex titular del SAME detalló que nunca recibieron un llamado tras el accidente
Se reaviva el reclamo por la "zona roja" de La Plata y trazan mapa del narcomenudeo: "Cada esquina es un punto de venta"
Espectáculos
VIDEO. Gran Hermano: Danelik y la platense Mavinga protagonizaron una fuerte pelea
VIDEO. Mariano Iúdica explotó en una entrevista por streaming: "Se hacen los cancheros y los c... a trompadas"
El actor Jorge Martínez fue operado de urgencia: qué le pasó, cómo está su salud 
Los participantes de Gran Hermano hicieron su versión de "100 veces no debo": qué le pareció al público
Jésica Cirio relanza su imagen con una jugada campaña hot en las redes
La Ciudad
El Colegio de Abogados de La Plata celebró el acto central del Día Internacional de la Mujer
En Provincia, los colegios privados solicitaron aumentar las cuotas
VIDEO. El reclamo de los vecinos en La Plata por el abandono de las veredas
Fotos y videos.- 8M en La Plata: masiva movilización con un fuerte reclamo contra los femicidios y la violencia de género
Cables caídos, incendio de pastizales y amplio corte de luz que afecta a Villa Elisa y City Bell

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla