Actividades: taller de lectura, encuentro de jubilados, cursos y clases de baile

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La Biblioteca Popular Bernardo de Monteagudo del Club Libertad (51, 16 y 17) lanzó su Taller de Lectura, sobre la literatura latinoamericana. Se dicta los lunes de 16.30 a 18. Arancel: $25.000. Inscripción al 2215793355.
El próximo 18 de abril a las 12, el Centro de la Tercera Edad “Pétalos de Rosas de Abril” celebrará su tradicional encuentro mensual. Será en calle 13 (ex 70) y 122 Norte (ex 122 bis). Valores de las tarjetas: $4.000 para socios y $6.000 para no socios.
La “Familia Friulana”, de 20 N° 623 entre 44 y 45, tiene abierta la inscripción para clases de piano, música y acordeón, talleres de crochet, ajedrez, dibujo y pintura. También hay curso de italiano (presencial y virtual) y espacios de literatura y memoria diseñados para adultos mayores. Por el lado deportivo y de bienestar, el abanico incluye box recreativo, kung fu, tae kwondo y distintos estilos de tai chi (Chen y Yan), hasta prácticas de yoga, chi kung y gimnasia funcional. También, clases de zumba, gimnasia localizada, hipopresiva, elongación y entrenamiento para adultos. Los aranceles varían entre 15.000 y 35.000 pesos, según la actividad y cantidad de clases. Informes, vía WhatsApp al 221 504-6449. Instagram: @familiafriulanalp.
En el Club Atlético Abastense (520 y 208) comenzaron las clases de free dance infantil para niños de 6 a 11 años. Se dictan los miércoles y viernes a las 17.30. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 221 481-4336.
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