Sigue el caos de los micros en La Plata, con paradas llenas y unidades que no frenan: cómo continúa el conflicto
Sigue el caos de los micros en La Plata, con paradas llenas y unidades que no frenan: cómo continúa el conflicto
Horror: apareció un bebé muerto dentro de la Facultad de Arquitectura de la UNLP
Con rubros cada vez más golpeados, el comercio local sigue sin repuntar: los sectores más afectados
Massot se alinea con Kicillof para competir contra Milei por la Presidencia en 2027
Terminaron de declarar dos de las prestamistas de Manuel Adorni
El platense Tomy Etcheverry debutó con victoria en el ATP 500 de Barcelona
Sofía Martínez dio a conocer el mensaje textual que le mandó Antonela Roccuzzo, la verdad sobre la tensión por Lionel Messi
¿No leíste EL DIA del domingo? Las noticias que otros medios eligen no mostrar
El fútbol llora la muerte del reconocido periodista deportivo Julio Ricardo
Yacoub Real Estate & Developers inauguró Torre Meydan en La Plata y afianzó su expansión con una nueva apuesta de alto perfil
Un empresario irá a juicio oral en una causa por violencia de género contra una abogada de La Plata
Golpe comando en una desarrolladora inmobiliaria de La Plata
Otra semana corta en la UNLP por un nuevo paro nodocente: el cronograma de protestas
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
El rating de Gran Hermano con el viaje de Sol Abraham y el anuncio del reemplazo de Andrea del Boca ¿Quién llega a la casa?
La Plata amaneció bajo un manto de neblinas: hoy nublado y ya hay anuncio de lluvias para esta semana
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Qué dijeron desde el Banco Nación sobre cambios en los criterios para otorgar créditos
Hungría sin Orbán eterno: perdió las elecciones tras 16 años en el poder
¿Bullying en La Plata? Investigan una golpiza a una menor de 7 años
En ajustada elección se impuso en Regatas la lista de ex directivos
River ganador: se quedó con un clásico muy intenso y caliente
La economía platense: venta de autos en alza, viviendas en caída
Isla Santiago: denuncian obras “sin control” y un incumplimiento de la ley
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La gala del domingo estuvo cargada de emociones y novedades para Gran Hermano Generación Dorada.
Así, Sol Abraham salió por el intercambio y Santiago del Moro anunció quién ocupará el lugar de Andrea Del Boca.
Entonces la gente se expresó desde los números. El rating de la televisión abierta está en la mira desde hace años. Muchos programas que en el pasado rozaban los 20 puntos hoy apenas alcanzan los 15.
Allí, Gran Hermano no es la excepción.
Si bien el reality sigue siendo lo más visto de la pantalla chica, su promedio actual está lejos de las marcas que supo conseguir en otras ediciones.
En este cuadro de situación, la producción trabaja de manera constante en nuevas estrategias para levantar los números.
LE PUEDE INTERESAR
Sofía Martínez dio a conocer el mensaje textual que le mandó Antonela Roccuzzo, la verdad sobre la tensión por Lionel Messi
Recordemos que, la semana pasada se anunció el intercambio de participantes con La Casa de los Famosos, el ciclo que se emite en Miami, y este domingo Sol Abraham salió del país para vivir la experiencia.
Además, hubo otro anuncio fuerte por parte de Santiago del Moro: le comunicó al público que Grecia Colmenares será quien ocupe el lugar que dejó vacante Andrea del Boca.
Pero, lo que más llamó la atención es que, pese a la seguidilla de novedades, ninguna tuvo un impacto directo en el rating. El promedio del ciclo fue de 13 puntos, es decir, un número similar al que viene registrando el resto de los días.
Por último, cierto es que, Gran Hermano se mantiene en el podio de los ciclos más vistos del día, pero las preocupaciones por los números del rating van en aumento, sin escalas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí