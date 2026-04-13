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Espectáculos |Los números en la tele

El rating de Gran Hermano con el viaje de Sol Abraham y el anuncio del reemplazo de Andrea del Boca ¿Quién llega a la casa?

El rating de Gran Hermano con el viaje de Sol Abraham y el anuncio del reemplazo de Andrea del Boca ¿Quién llega a la casa?
13 de Abril de 2026 | 11:07

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La gala del domingo estuvo cargada de emociones y novedades para Gran Hermano Generación Dorada.

Así, Sol Abraham salió por el intercambio y Santiago del Moro anunció quién ocupará el lugar de Andrea Del Boca.

Entonces la gente se expresó desde los números. El rating de la televisión abierta está en la mira desde hace años. Muchos programas que en el pasado rozaban los 20 puntos hoy apenas alcanzan los 15. 

Allí, Gran Hermano no es la excepción.

Si bien el reality sigue siendo lo más visto de la pantalla chica, su promedio actual está lejos de las marcas que supo conseguir en otras ediciones.

En este cuadro de situación, la producción trabaja de manera constante en nuevas estrategias para levantar los números.

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Recordemos que, la semana pasada se anunció el intercambio de participantes con La Casa de los Famosos, el ciclo que se emite en Miami, y este domingo Sol Abraham salió del país para vivir la experiencia.

Además, hubo otro anuncio fuerte por parte de Santiago del Moro: le comunicó al público que Grecia Colmenares será quien ocupe el lugar que dejó vacante Andrea del Boca.

Pero, lo que más llamó la atención es que, pese a la seguidilla de novedades, ninguna tuvo un impacto directo en el rating. El promedio del ciclo fue de 13 puntos, es decir, un número similar al que viene registrando el resto de los días.

Por último, cierto es que, Gran Hermano se mantiene en el podio de los ciclos más vistos del día, pero las preocupaciones por los números del rating van en aumento, sin escalas. 

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