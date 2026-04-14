De producir para marcas importantes a pedir concurso preventivo: la fábrica que tiene cheques rechazados por $45 millones

La crisis del sector textil sumó un nuevo capítulo con el pedido de concurso preventivo de la empresa Fantome Group, una importante fabricante de indumentaria que llegó a producir para marcas como Reebok, Kappa y Kevingston.

La firma, con planta en el barrio porteño de Villa Devoto, recurrió a esta herramienta judicial para reestructurar su deuda y evitar el cierre definitivo, en medio de un fuerte deterioro de su actividad y caída de ventas.

El proceso fue solicitado en febrero y habilitado a comienzos de marzo, en un contexto financiero crítico que incluyó 33 cheques rechazados por casi 45 millones de pesos, todos sin fondos, reflejo de la falta de liquidez que atraviesa la compañía.

Fundada en 2017, Fantome Group llegó a emplear hasta 120 trabajadores y desarrollaba un modelo integral que abarcaba diseño, producción y distribución de indumentaria para distintas marcas reconocidas. Sin embargo, el esquema comenzó a resquebrajarse en 2020, cuando su principal cliente, Kevingston, dejó de fabricar en el país y pasó a importar productos terminados, lo que significó un quiebre estructural en su negocio.

A ese golpe se sumó luego la pérdida de otros contratos clave, como el vínculo con la licenciataria de Kappa y Reebok, que se interrumpió en 2025 y dejó a la empresa sin ingresos relevantes.

En su presentación ante la Justicia, la compañía atribuyó su situación a la apertura de importaciones, a la que definió como una “competencia diabólica”, además de señalar la caída del consumo interno, el aumento de costos y la presión impositiva como factores determinantes.

El caso no es aislado y se inscribe en un escenario más amplio de crisis en la industria textil nacional, afectada por la pérdida de producción local frente a productos importados y por un mercado interno debilitado.