El festejo europeo por el giro político en Hungría

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SAM MCNEIL
Gobernantes de toda Europa colmaron de elogios a Péter Magyar tras su sorprendente victoria electoral en Hungría, no sólo por lo que el próximo primer ministro del país podría hacer, sino por quién no es: el veterano primer ministro Viktor Orbán, a quien muchos consideraban una amenaza directa para la paz y la prosperidad del continente. La oleada de reacciones fue reflejo de la profunda frustración con Orbán en los 27 países de la Unión Europea y en sus instituciones.
“Hoy ganan Europa y los valores europeos”, declaró el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en la red social X. El primer ministro polaco, Donald Tusk, exclamó en la misma plataforma: “¡Juntos una vez más! ¡Gloriosa victoria, queridos amigos!”.
El mandato de Orbán durante 16 años ha puesto a prueba al sistema de gobernanza de la UE, el cual fue concebido para garantizar la paz mediante la integración económica y política luego de dos devastadoras guerras mundiales. Mientras aseguraba que buscaba anteponer los intereses nacionales de Hungría a la estrategia forjada en Bruselas, Orbán vetó una y otra vez las acciones colectivas del bloque, como el apoyo a Ucrania tras la invasión rusa.
El gobierno de Orbán causó recientemente indignación entre dirigentes y funcionarios de la UE después de admitir que había abierto un canal indirecto con Rusia durante cumbres.
En una entrevista reciente, Magyar dijo a The Associated Press que, de ganar las elecciones, repararía la relación de Hungría con la UE. Sin embargo, durante su campaña evitó cuidadosamente adoptar una postura firme en varios de los temas más delicados, incluidas las políticas de Orbán en contra de la comunidad LGBTQ+ y si Hungría debía ampliar su apoyo a Ucrania.
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