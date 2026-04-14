Preocupación por el estado del natatorio terapéutico de APRILP: "Está cerrado y sin inversión"

Preocupación por el estado del natatorio terapéutico de APRILP, ubicado frente a Plaza Italia, tras denuncias de "abandono" y "falta de inversión".

El senador platense Matías De Urraza advirtió sobre la situación del lugar, al señalar que el natatorio se encuentra sin funcionamiento. “Está cerrado mientras quienes más lo necesitan siguen esperando”, expresó el senador platense Matías De Urraza.

El legislador libertario presentó un proyecto dirigido al gobernador de la provincia para exigir una respuesta oficial, con el objetivo de garantizar el presupuesto necesario para la puesta en valor y reapertura del natatorio.

El espacio cumple un rol clave en la atención de personas con patologías y discapacidades neuromotoras, ya que a través de terapias acuáticas contribuye a mejorar su calidad de vida. Según se indicó, más de 230 personas de la Región se ven alcanzadas por este servicio.

En ese marco, el reclamo apunta a una pronta intervención para recuperar el funcionamiento del natatorio, considerado fundamental para los tratamientos de rehabilitación que allí se desarrollaban.