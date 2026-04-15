¡Al fin...! San Carlos se acordó de ganar

En su primer experiencia a nivel internacional, Riestra tuvo que viajar en este caso a Belo Horizonte para visitar a Gremio por la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Guillermo Duró se volvieron a la Argentina con las manos vacías a poco del final, tras jugar gran parte del segundo tiempo, cuando a los 47’ fue expulsado el volante argentino Juan Nardoni en el conjunto gaucho. Pese a tener uno menos, los conducidos por el portugués Luis Castro empujaron en busca de la victoria y la terminaron consiguiendo a los 85’ con gol del delantero Francis Amuzu para dejar las tres unidades en suelo brasilero.

Con esta derrota, Riestra sigue sin poder ganar, contando Torneo Apertura y Copa Libertadores, profundizando así su mal momento. En su grupo de la Copa Sudamericana marcha último, producto del empate logrado como local la semana pasada ante Palestino de Chile.

La once elegidos por Duró para arrancar el partido ante el Tricolor de Belo Horizonte, fueron: Ignacio Arce; Juan Randazzo, Miguel Ángel Barbieri, Facundo Miño, Rodrigo Sayavedra; Jonatan Goitía, Pablo Daniel Monje, Nicolás Watson, Ángel Stringa; Gabriel Obredor y Gonzalo Flores.

Luego de lo que será el parate en Libertadores y Sudamericana, el Malevo volverá a ser local para recibir al Montevideo City Torque en busca de sumar sus primeras tres unidades por el certamen continental.

Villa San Carlos se acordó de ganar... Tuvo que esperar casi dos meses para volver a sumar de a tres en el torneo. Desde aquel 22 de febrero cuando en Berisso, derrotó 3-1 a Ituzaingó.

Con la victoria de ayer por 4-1 sobre Flandria, en el estadio Carlos V de Jáuregui, el Celeste logró quebrar una racha adversa de siete partidos sin éxitos (tres empates y cuatro derrotas), lo que le permitió abandonar la zona caliente del descenso.

San Carlos tuvo contundencia y efectividad, algo que no ha podido demostrar en los últimos partidos. Ganó por sus propios méritos y también porque el rival le ofreció todas las alternativas para que ello suceda.

El equipo que conduce Pablo Miranda, finalmente, sorprendió con la inclusión de una formación con varios cambios respecto del que igualó la semana pasada con Argentino de Quilmes (1-1).

Salió a la cancha con Pablo Bangardino; Luciano Machín, Alejo Lloyaiy, Franco Ojeda y Sebastián Flores; Santino Fabi, Augusto Pontón, Franco Mussis y Alejandro Lugones; Ezequiel Melillo y Zago Zegarra.

Los goles fueron convertidos por Kevin Pavia en dos oportunidades (ingresó en el complemento por Sebastián Flores), Mauro Plastino (entró por Zago Zegarra) y Alejandro Lugones. El descuento fue de Benjamín Giménez.

Otros resultados: Defensores Unidos 2, Italiano 0; Talleres 0, Villa Dálmine 2; Ituzaingó 0, Arsenal 0 y Argentino (M) 1, Excursionistas 1.