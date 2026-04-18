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Jornada dura para el rugby argentino en el Seven Series de Hong Kong: derrotas de Los Pumas y Las Yaguaretés

El conjunto masculino cayó con Sudáfrica, mientras que las españolas se impusieron al equipo femenino.

Jornada dura para el rugby argentino en el Seven Series de Hong Kong: derrotas de Los Pumas y Las Yaguaretés
18 de Abril de 2026 | 08:05

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Tanto Los Pumas como Las Yaguaretés abrieron su participación en la noche del viernes con derrotas en el Seven Series de Hong Kong, ante Sudáfrica y España, respectivamente.

Según se supo, el combinado masculino cayó por 38-0 ante su par africano en un encuentro en el que la diferencia numérica, Argentina se quedó con un hombre menos en el primer tiempo, marcó una gran diferencia entre los seleccionados.

Así, Los Pumas, que apuntaban a cerrar el grupo en la primera posición, fueron condenados al tercer puesto por la diferencia de puntuación, por lo cual deberán jugar la semifinal por el noveno puesto de la edición.

Por su lado, la Selección femenina sufrió una ajustada derrota ante España, por 17-12, y quedó en el último lugar del grupo C, por lo que también buscará quedarse con el “premio consuelo” del noveno puesto.

En el encuentro de Los Pumas, el primer try del partido llegó poco después del primer minuto de juego, con una jugada colectiva de izquierda a derecha que terminó en la conversión de Sebastian Jobb, cerca de la banda.

A los tres minutos, el sudafricano Ryan Odsthuizen aprovechó una salida errática desde el fondo del combinado argentino, interceptando un pase hacia atrás del forward Martiniano Arrieta para apoyar entre los palos y marcar un 12-0 de diferencia.

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El mencionado Arrieta vio la tarjeta roja a dos minutos del final del primer parcial, luego de un tacle con fuerza desmedida sobre el forward rival Zain Davids, por lo que tuvo que abandonar el campo de juego.

Con ventaja numérica, el conjunto africano encontró espacios fácilmente por el costado izquierdo para volver a apoyar treinta segundos después, por medio de Selvin Davids.

A 15 segundos del final de la primera etapa los espacios aparecieron por derecha: luego de un breve movimiento de la “ovalada”, Tristan Leyds recibió por la banda diestra y apenas tuvo que caminar unos pocos pasos para apoyar más allá de la línea y llegar al entretiempo en ventaja por 26-0.

En 20 segundos del complemento, el quinto try de Sudáfrica fue marcado por Shilton Van Wyck, con una ruptura y posterior conversión bajo los palos.

Leyds volvió a anotar en el tercer minuto del segundo tiempo: bloqueó un intento de salida larga argentina y tuvo que saltar para tirarse de cabeza y alcanzar a apoyar contra el piso una pelota que rodaba hasta perderse por el fondo de la cancha.

En los últimos minutos, y a pesar de estar lejos del in-goal rival, Los Pumas pudieron fortalecerse en la distribución de la pelota para dejar pasar los minutos y no recibir puntos en un partido en el que habían comenzado con cierta inferioridad, pero en el cual el equipo sudafricano se alejó en el marcador a partir de la ventaja numérica.

En un partido en cuyos primeros minutos las “Yaguaretés” demostraron su nivel defensivo, manteniendo al conjunto español incapaz de penetrar durante los primeros cuatro minutos, el primer try fue de las jugadoras argentinas, con un desprendimiento por derecha de la back Talia Rodich, que corrió desde la mitad de la cancha y apoyó algunos metros al costado de la H, para poner a la Selección en ventaja por 5-0.

Con tiempo cumplido de la primera etapa, Juana Stella encontró un hueco por el medio y tuvo campo para correr hasta apoyar debajo de los tres palos, ante la desesperada pero infructuosa persecución de Rodich, desde atrás de la mitad de la cancha. Con la conversión posterior, de la que se hizo cargo la propia Stella, España cerró el primer tiempo en ventaja por 7-5.

Argentina pudo volver a ponerse en ventaja en el segundo minuto del segundo tiempo, con un gran autopase de Marianela Escalante, que se deshizo de toda la defensa rival para volver a adelantar la pelota con el pie y agarrarla a pocos metros de la línea final.

Una patada posterior efectiva puso al conjunto argentino a ganar por 12-7, aunque llegaría la remontada: Carmen Miranda igualó el encuentro en el cuarto minuto del segundo tiempo y, en la llegada de la instancia de muerte súbita, las argentinas perdieron la posesión de la pelota y, luego de un minuto y medio, Denisse Gortazar apeló a su fuerza física para superar el tacle de Rodich, a pocos metros de la línea final, y apoyar para el triunfo de las europeas.

La Selección femenina cerró el grupo C en el cuarto y último lugar, tras tres derrotas, y espera rival para definir su posición final en el torneo.

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