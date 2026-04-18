Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |LOS VECINOS VIVEN ATERRADOS

Una banda tiene en vilo a un sector de Los Hornos

Los ladrones circulan en una moto robada y acechan a frentistas que viven en la avenida 66 de 165 hasta 167. Reclamo a la Policía

Una banda tiene en vilo a un sector de Los Hornos

Tres de los delincuentes que tienen en jaque a los vecinos / EL DIA

18 de Abril de 2026 | 02:16
Edición impresa

En apenas 200 metros, en Los Hornos, las noches dejaron de ser rutina hace tiempo y pasaron a vivirse como una pesadilla constante. Desde hace más de un año, vecinos conviven con una seguidilla de robos que se repiten de madrugada, tanto en viviendas como en plena vía pública.

Detrás de esa situación, señalan, hay un grupo de delincuentes que actúa con impunidad. Según los testimonios recogidos entre frentistas, el radio de acción está claramente delimitado: la avenida 66, entre las calles 165 y 167.

Los movimientos de los sospechosos quedaron registrados en cámaras de seguridad, que muestran no sólo la modalidad de los ataques sino también el vehículo que utilizan: una moto Honda Biz blanca. Ese rodado habría sido robado tiempo atrás a un trabajador de una papelera ubicada en 66 entre 165 y 166.

Con el correr de los meses, la repetición de los hechos fue consolidando un clima de temor que crece todas las noches, por lo que vecinos reclaman respuestas ante una situación que no da tregua.

“SON DOS CUADRAS HEAVY”

Una vecina de ese barrio, que por miedo prefirió mantener su nombre en el anonimato, le dijo a EL DIA en la tarde de ayer que el sector elegido por la gavilla para sus fechorías “son dos cuadras heavy”.

Para dar una cabal magnitud de las penurias que atraviesan al vecindario, enseguida describió que “de noche ya hace un año que no dormimos bien por culpa de esta banda delictiva, miramos asustados para todos lados cuando salimos o volvemos a nuestras casas de noche y la alarma vecinal es activada una y otra vez ante presencias sospechosas”.

LE PUEDE INTERESAR

Rechazaron la excarcelación de Lucas Pertossi

LE PUEDE INTERESAR

Otro motociclista herido tras un violento choque

La mujer citó después que “a mi hija ya le robaron dos veces en su casa, una vez cuando se fue de vacaciones y el año pasado cuando salió para ir a festejar el Día del Padre”. “Hasta hubo otro intento, para robarle el tanque que era de un ferretero amigo”, completó.

Asimismo, la vecina mencionó que “al kiosco de 66 y 167 le robaron tres veces en la misma semana, todas de madrugada”. Recordó además que “el otro día asaltaron a una chica que esperaba al micro a las 6 de la mañana en la parada de la Línea 307 que está en 66 y 165. Fue un chico de 12 años y le sacó todo lo de valor”.

Indignada, puntualizó a su vez que “todas las noches salen a robar en alguna vivienda o patean puertas. Así hicieron en el frente del garaje de casa a las 5.30 de la mañana. Mi marido abrió, salió con un fierro y los corrió, pero escaparon”.

La mujer aludió a que ya trasladaron la inquietud a la comisaría Tercera. “Pedimos que refuercen los patrullajes a la noche y nos contestaron que no tienen móviles para hacerlo, que juntemos firmas y adjuntemos en un pendrive videos de los delincuentes y que trasladarán luego todo al Comando de Patrulla” citó. “Ya juntamos más de 70 firmas y nos falta recolectar más”, reveló la señora.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Denuncian que por una protesta en Catastro de ARBA está paralizado el mercado inmobiliario

VIDEO.- Otra batalla campal en una escuela de La Plata: la ola de violencia y amenazas mete miedo

“Mañana tiroteo”, el mensaje que atemorizó en escuelas de la Región

Alerta en el sistema de PAMI: jubilados afectados por demoras y recortes

Encima de que está todo mal con los micros, sube el boleto: desde cuándo y los nuevos valores, sección por sección

VIDEO. Alicia, Ángel y una historia de amor de 60 años con la Ciudad como testigo

La muerte de la beba Mía en La Plata: giro a un abandono de persona agravado

Hipotecarios UVA: bajan las tasas y crecen las chances de acceder a la casa propia
+ Leidas

El Pincha quiere dar un paso más

Gimnasia, obligado a ganar

El Festival de la Cerveza Capital ya se vive en el Camping Municipal

IOMA y médicos: la tensión por los pagos derivó en corte de atención

Mascherano se fue por discutir con Messi

Conmoción en las escuelas: entre las amenazas y sospechas de armas

Reaparición en redes con chicanas para Kicillof

El Gobierno avanza con el desalojo en Chapadmalal
Últimas noticias de Policiales

Violencia y sangre en City Bell: dos menores detenidos por un asesinato

Rechazaron la excarcelación de Lucas Pertossi

Otro motociclista herido tras un violento choque

Destrozos y robo en una veterinaria de Ringuelet
Espectáculos
Justin Bieber: el regreso que nadie esperaba, pero todos necesitaban
“Maybe”: el lado oscuro de la intimidad
¿Qué le pasa?: Mirtha contó por qué no estará hoy en su programa
Luis Brandoni fue internado y se encuentra “delicado”
Tensión en Telefé: qué dos estrellas no se pueden ni ver
La Ciudad
Conmoción en las escuelas: entre las amenazas y sospechas de armas
IOMA y médicos: la tensión por los pagos derivó en corte de atención
Las emergencias de YPF generan “situación de vulnerabilidad”
El Festival de la Cerveza Capital ya se vive en el Camping Municipal
El paro nodocente pegó fuerte en los colegios y en las facultades fue dispar
Deportes
El Pincha quiere dar un paso más
Con lo mejor que tiene, viajó a Córdoba
Empate en cero para la Reserva albirroja
Gimnasia, obligado a ganar
Ariel Pereyra podría seguir hasta el final del torneo
Información General
La Saladita de la Bristol: la trama de un negocio millonario
Artemis II: más que la Luna, la idea de unir al mundo
Traslado del Registro en Zárate: consultas y pedido de informes por la nueva sede
El Gobierno eliminó una exigencia municipal para trámites ante el Registro Nacional de Armas
Feria del Libro 2026: una guía para visitarla en su 50º edición

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla