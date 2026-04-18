Una banda tiene en vilo a un sector de Los Hornos

Tres de los delincuentes que tienen en jaque a los vecinos / EL DIA

En apenas 200 metros, en Los Hornos, las noches dejaron de ser rutina hace tiempo y pasaron a vivirse como una pesadilla constante. Desde hace más de un año, vecinos conviven con una seguidilla de robos que se repiten de madrugada, tanto en viviendas como en plena vía pública.

Detrás de esa situación, señalan, hay un grupo de delincuentes que actúa con impunidad. Según los testimonios recogidos entre frentistas, el radio de acción está claramente delimitado: la avenida 66, entre las calles 165 y 167.

Los movimientos de los sospechosos quedaron registrados en cámaras de seguridad, que muestran no sólo la modalidad de los ataques sino también el vehículo que utilizan: una moto Honda Biz blanca. Ese rodado habría sido robado tiempo atrás a un trabajador de una papelera ubicada en 66 entre 165 y 166.

Con el correr de los meses, la repetición de los hechos fue consolidando un clima de temor que crece todas las noches, por lo que vecinos reclaman respuestas ante una situación que no da tregua.

“SON DOS CUADRAS HEAVY”

Una vecina de ese barrio, que por miedo prefirió mantener su nombre en el anonimato, le dijo a EL DIA en la tarde de ayer que el sector elegido por la gavilla para sus fechorías “son dos cuadras heavy”.

Para dar una cabal magnitud de las penurias que atraviesan al vecindario, enseguida describió que “de noche ya hace un año que no dormimos bien por culpa de esta banda delictiva, miramos asustados para todos lados cuando salimos o volvemos a nuestras casas de noche y la alarma vecinal es activada una y otra vez ante presencias sospechosas”.

La mujer citó después que “a mi hija ya le robaron dos veces en su casa, una vez cuando se fue de vacaciones y el año pasado cuando salió para ir a festejar el Día del Padre”. “Hasta hubo otro intento, para robarle el tanque que era de un ferretero amigo”, completó.

Asimismo, la vecina mencionó que “al kiosco de 66 y 167 le robaron tres veces en la misma semana, todas de madrugada”. Recordó además que “el otro día asaltaron a una chica que esperaba al micro a las 6 de la mañana en la parada de la Línea 307 que está en 66 y 165. Fue un chico de 12 años y le sacó todo lo de valor”.

Indignada, puntualizó a su vez que “todas las noches salen a robar en alguna vivienda o patean puertas. Así hicieron en el frente del garaje de casa a las 5.30 de la mañana. Mi marido abrió, salió con un fierro y los corrió, pero escaparon”.

La mujer aludió a que ya trasladaron la inquietud a la comisaría Tercera. “Pedimos que refuercen los patrullajes a la noche y nos contestaron que no tienen móviles para hacerlo, que juntemos firmas y adjuntemos en un pendrive videos de los delincuentes y que trasladarán luego todo al Comando de Patrulla” citó. “Ya juntamos más de 70 firmas y nos falta recolectar más”, reveló la señora.