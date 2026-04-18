El finde comienza con buen tiempo en La Plata

18 de Abril de 2026 | 07:32

El tiempo este fin de semana se presentará un tanto inestable, aunque el sábado se mantendrá con buenas condiciones para disfrutarlo al aire libre.

Para esta jornada el Servicio Meteorológico Nacional antipó neblinas matinales, vientos leves y cielo algo nublado, con temperatura que se ubicarán entre 14 y 26 grados.

Para el domingo se prevé cielo mayormente nublado a nublado, vientos leves y temperaturas mínima de 15 grados y máxima de 24.

En tanto que para el lunes pronosticó lluvias aisladas, vientos leves y temperatura mínima de 17 grados y máxima de 22.