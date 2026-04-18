Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |PREOCUPACIÓN POR EL IMPACTO AMBIENTAL DEL POLO INDUSTRIAL PETROQUÍMICO

Las emergencias de YPF generan “situación de vulnerabilidad”

Lo advirtió el Colegio de Profesionales de Química, por un informe que registró 232 incidentes entre 2017 y 2025

Las emergencias de YPF generan “situación de vulnerabilidad”

Desde el entidad profesional denuncian “falta de control” / EL DIA

18 de Abril de 2026 | 03:00
Edición impresa

El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires encendió la alarma: tras invocar un informe que registra 232 emergencias reportadas por YPF en el Complejo Industrial La Plata (CILP) de Ensenada entre 2017 y 2025, advirtió que ese polo atraviesa una preocupante “situación de vulnerabilidad”.

La entidad apoyó su diagnóstico en un relevamiento del portal “Terratox News”, de un investigador vinculado al Colegio, que analizó los eventos informados durante ese periodo por la petrolera estatal. En ese marco, sostuvo que la situación no es aislada y que “gran parte del arco productivo del territorio provincial” presenta un escenario similar.

En base al reporte, la entidad señaló que el establecimiento -categorizado como peligroso- “acumuló en nueve años 232 eventos no programados, de los cuales el 64 % fueron ‘extensos’, totalizando 350 días en emergencia”, y remarcó que es “un claro ejemplo de la grave vulnerabilidad a la que se encuentra expuesta una de las plantas químico-industriales más estratégicas de la provincia”.

La lista incluye incendios, alertas por humo o ruidosa y cortes de luz que afectaron las tareas, entre otros asuntos.

Respecto a que el problema “se ‘espeja’ en otros polos industriales”, la institución agregó que “el mismo grado de indefensión se replica en un amplio conjunto del espectro productivo, donde la actividad química y sus industrias asociadas operan bajo un riesgo crónico y sistemático”.

Al mencionar la Ley 7.020, la entidad advirtió que “la persistencia de estas emergencias reiteradas se explica por la ausencia de controles efectivos del Estado”, lo que genera “una situación de desprotección” para comunidades, ambiente y sector productivo.

LE PUEDE INTERESAR

El Festival de la Cerveza Capital ya se vive en el Camping Municipal

LE PUEDE INTERESAR

El paro nodocente pegó fuerte en los colegios y en las facultades fue dispar

En tanto, se enfatizó que “la seguridad química y la prevención de riesgos tecnológicos no pueden quedar supeditadas a la buena voluntad de las empresas, sino que requieren de una fiscalización estatal permanente, rigurosa y transparente”.

En este contexto, el colegio profesional cuestionó la falta de respuestas y pidió reforzar la prevención. Advirtió que “la provincia de Buenos Aires no puede permitirse seguir acumulando alertas sin respuestas concretas” y llamó a “mantener un alto nivel de alerta y de comunicación abierta”.

Múltiples riesgos

Carlos Colangelo, presidente del Consejo, advirtió sobre los múltiples riesgos que enfrentan las poblaciones cercanas a los polos industriales. Explicó a este diario que “tenemos que pensar en el impacto a la salud”, vinculado a la emisión de materiales particulados, gases de combustión y compuestos como óxidos de azufre.

Asimismo, señaló que también pueden producirse “contaminación acústica, contaminación hídrica por vertidos de efluentes” y filtraciones en napas subterráneas, además de episodios críticos como incendios o explosiones.

Sobre esto último, recordó que estos eventos ya han ocurrido y pueden generar consecuencias significativas en el entorno.

Por último, remarcó los efectos posteriores a los incendios, al advertir sobre la presencia de “compuestos químicos, como furanos, dioxinas” y otros contaminantes como metales pesados o asbestos.

Según indicó, estos residuos pueden afectar suelos, agua, cultivos y la calidad del aire, con riesgos directos para la salud de la población.

El informe se basó en datos oficiales del Ministerio de Ambiente sobre “Eventos No Programados”, es decir, episodios en industrias peligrosas que pueden generar ruidos, olores, emisiones y riesgos para la salud y el ambiente.

El relevamiento analizó las emergencias (2017–2025) para medir cantidad, horarios, duración y días acumulados.

A partir del análisis, se determinó que en ese período se registraron 232 emergencias, con picos en 2018 (40 casos), seguido por 2024 (34 casos) y 2020 (32 casos).

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Denuncian que por una protesta en Catastro de ARBA está paralizado el mercado inmobiliario

VIDEO.- Otra batalla campal en una escuela de La Plata: la ola de violencia y amenazas mete miedo

“Mañana tiroteo”, el mensaje que atemorizó en escuelas de la Región

Alerta en el sistema de PAMI: jubilados afectados por demoras y recortes

Encima de que está todo mal con los micros, sube el boleto: desde cuándo y los nuevos valores, sección por sección

VIDEO. Alicia, Ángel y una historia de amor de 60 años con la Ciudad como testigo

La muerte de la beba Mía en La Plata: giro a un abandono de persona agravado

Hipotecarios UVA: bajan las tasas y crecen las chances de acceder a la casa propia
+ Leidas

El Pincha quiere dar un paso más

El Festival de la Cerveza Capital ya se vive en el Camping Municipal

IOMA y médicos: la tensión por los pagos derivó en corte de atención

Gimnasia, obligado a ganar

Mascherano se fue por discutir con Messi

Conmoción en las escuelas: entre las amenazas y sospechas de armas

El Gobierno avanza con el desalojo en Chapadmalal

Reaparición en redes con chicanas para Kicillof
Últimas noticias de La Ciudad

Conmoción en las escuelas: entre las amenazas y sospechas de armas

IOMA y médicos: la tensión por los pagos derivó en corte de atención

El Festival de la Cerveza Capital ya se vive en el Camping Municipal

El paro nodocente pegó fuerte en los colegios y en las facultades fue dispar
Deportes
El Pincha quiere dar un paso más
Con lo mejor que tiene, viajó a Córdoba
Empate en cero para la Reserva albirroja
Gimnasia, obligado a ganar
Ariel Pereyra podría seguir hasta el final del torneo
Información General
La Saladita de la Bristol: la trama de un negocio millonario
Artemis II: más que la Luna, la idea de unir al mundo
Traslado del Registro en Zárate: consultas y pedido de informes por la nueva sede
El Gobierno eliminó una exigencia municipal para trámites ante el Registro Nacional de Armas
Feria del Libro 2026: una guía para visitarla en su 50º edición
Espectáculos
Justin Bieber: el regreso que nadie esperaba, pero todos necesitaban
“Maybe”: el lado oscuro de la intimidad
¿Qué le pasa?: Mirtha contó por qué no estará hoy en su programa
Luis Brandoni fue internado y se encuentra “delicado”
Tensión en Telefé: qué dos estrellas no se pueden ni ver
Policiales
Violencia y sangre en City Bell: dos menores detenidos por un asesinato
Una banda tiene en vilo a un sector de Los Hornos
Rechazaron la excarcelación de Lucas Pertossi
Otro motociclista herido tras un violento choque
Destrozos y robo en una veterinaria de Ringuelet

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla