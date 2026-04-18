Las emergencias de YPF generan “situación de vulnerabilidad”

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Lo advirtió el Colegio de Profesionales de Química, por un informe que registró 232 incidentes entre 2017 y 2025
El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires encendió la alarma: tras invocar un informe que registra 232 emergencias reportadas por YPF en el Complejo Industrial La Plata (CILP) de Ensenada entre 2017 y 2025, advirtió que ese polo atraviesa una preocupante “situación de vulnerabilidad”.
La entidad apoyó su diagnóstico en un relevamiento del portal “Terratox News”, de un investigador vinculado al Colegio, que analizó los eventos informados durante ese periodo por la petrolera estatal. En ese marco, sostuvo que la situación no es aislada y que “gran parte del arco productivo del territorio provincial” presenta un escenario similar.
En base al reporte, la entidad señaló que el establecimiento -categorizado como peligroso- “acumuló en nueve años 232 eventos no programados, de los cuales el 64 % fueron ‘extensos’, totalizando 350 días en emergencia”, y remarcó que es “un claro ejemplo de la grave vulnerabilidad a la que se encuentra expuesta una de las plantas químico-industriales más estratégicas de la provincia”.
La lista incluye incendios, alertas por humo o ruidosa y cortes de luz que afectaron las tareas, entre otros asuntos.
Respecto a que el problema “se ‘espeja’ en otros polos industriales”, la institución agregó que “el mismo grado de indefensión se replica en un amplio conjunto del espectro productivo, donde la actividad química y sus industrias asociadas operan bajo un riesgo crónico y sistemático”.
Al mencionar la Ley 7.020, la entidad advirtió que “la persistencia de estas emergencias reiteradas se explica por la ausencia de controles efectivos del Estado”, lo que genera “una situación de desprotección” para comunidades, ambiente y sector productivo.
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En tanto, se enfatizó que “la seguridad química y la prevención de riesgos tecnológicos no pueden quedar supeditadas a la buena voluntad de las empresas, sino que requieren de una fiscalización estatal permanente, rigurosa y transparente”.
En este contexto, el colegio profesional cuestionó la falta de respuestas y pidió reforzar la prevención. Advirtió que “la provincia de Buenos Aires no puede permitirse seguir acumulando alertas sin respuestas concretas” y llamó a “mantener un alto nivel de alerta y de comunicación abierta”.
Carlos Colangelo, presidente del Consejo, advirtió sobre los múltiples riesgos que enfrentan las poblaciones cercanas a los polos industriales. Explicó a este diario que “tenemos que pensar en el impacto a la salud”, vinculado a la emisión de materiales particulados, gases de combustión y compuestos como óxidos de azufre.
Asimismo, señaló que también pueden producirse “contaminación acústica, contaminación hídrica por vertidos de efluentes” y filtraciones en napas subterráneas, además de episodios críticos como incendios o explosiones.
Sobre esto último, recordó que estos eventos ya han ocurrido y pueden generar consecuencias significativas en el entorno.
Por último, remarcó los efectos posteriores a los incendios, al advertir sobre la presencia de “compuestos químicos, como furanos, dioxinas” y otros contaminantes como metales pesados o asbestos.
Según indicó, estos residuos pueden afectar suelos, agua, cultivos y la calidad del aire, con riesgos directos para la salud de la población.
El informe se basó en datos oficiales del Ministerio de Ambiente sobre “Eventos No Programados”, es decir, episodios en industrias peligrosas que pueden generar ruidos, olores, emisiones y riesgos para la salud y el ambiente.
El relevamiento analizó las emergencias (2017–2025) para medir cantidad, horarios, duración y días acumulados.
A partir del análisis, se determinó que en ese período se registraron 232 emergencias, con picos en 2018 (40 casos), seguido por 2024 (34 casos) y 2020 (32 casos).
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