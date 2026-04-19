Fin de semana trágico en La Plata: una víctima fatal y múltiples heridos tras varios siniestros viales

La Plata y alrededores vivieron un fin de semana marcado por la tragedia y la violencia vial, donde el tránsito ya se cobró 19 vidas en lo que va del 2026. En una serie de siniestros registrados en distintos puntos del partido, se reportaron choques de diversa gravedad que culminaron con personas heridas de consideración y un despliegue masivo de los servicios de emergencia.

El hecho más grave ocurrió el sábado por la noche en Gonnet, sobre el Camino Centenario a la altura del La Plata Rugby Club. En ese lugar, una motocicleta impactó violentamente contra un automóvil y, producto del choque, el rodado menor terminó envuelto en llamas. El motociclista, identificado como Walter Arévalo, falleció en el acto, mientras que una mujer que circulaba en el vehículo mayor debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Roque con diversos traumatismos.

Choques en rutas y accesos

La siniestralidad también se trasladó a las rutas periféricas. En el kilómetro 43 de la Ruta 2, a la altura de El Peligro, un Volkswagen Passat conducido por un hombre de 50 años chocó contra un camión cisterna que transportaba leche. El impacto fue de tal magnitud que el camión volcó sobre la calzada y el auto quedó destruido. Ambos conductores sufrieron fracturas y politraumatismos, lo que obligó a desviar el tránsito hacia la colectora durante varias horas mientras trabajaban los Bomberos Voluntarios.

Por otro lado, en la zona oeste, un hombre de 48 años salvó su vida de milagro en Melchor Romero. El conductor perdió el control de su coche en la intersección de avenida 520 y 179 y se estrelló de frente contra una columna de alumbrado público. Pese a que el frente del vehículo quedó reducido a chatarra, el hombre solo sufrió un corte en el rostro y se encuentra fuera de peligro.

Violencia vial en el Casco Urbano

El centro de la ciudad no estuvo exento de la inseguridad vial. Al mediodía, un utilitario y un Volkswagen Gol protagonizaron un choque impactante en 5 y 48, frente a la Iglesia San Ponciano. Una mujer resultó herida de gravedad y testigos aseguraron que fue trasladada por el SAME con sangre en el rostro tras quedar uno de los rodados sobre la vereda, a metros de la Caja de Policía.

Siniestros en Arturo Seguí y Ensenada

La jornada de incidentes se extendió a las localidades vecinas con dos hechos que requirieron intervención inmediata. En Arturo Seguí, un auto y una moto colisionaron en el cruce de 144 y 414 bis; como resultado, los tres ocupantes del rodado menor sufrieron heridas leves y debieron ser asistidos por los Bomberos Voluntarios y el SAME.

En tanto, en Ensenada, se vivió una escena de gran dramatismo sobre el Camino Vergara, frente a la planta de YPF. Allí, una motociclista de 34 años quedó atrapada entre un Volkswagen Bora y un Peugeot 308. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Cestino, mientras que los peritos trabajaron en el lugar para determinar cómo se produjo el triple choque en una zona de alta circulación.

La tendencia no es nueva. Durante 2025, la Región cerró con 80 fallecidos por siniestros viales, el número más alto de los últimos años. De ese total, más del 60% estuvo vinculado a motociclistas o acompañantes, confirmando un patrón que se repite y se profundiza. Informes de organizaciones especializadas también advirtieron sobre el incumplimiento de medidas básicas de seguridad: una proporción significativa de conductores circula sin casco o lo utiliza de manera incorrecta, a lo que se suman maniobras imprudentes y exceso de velocidad.