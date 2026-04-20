Inter se encamina hacia el título en Italia

Casi 100 mil empleos menos en la Provincia en los últimos dos años
Casi 100 mil empleos menos en la Provincia en los últimos dos años
Platenses trabajan para lograr la canonización de la beata Sor Ludovica
Tránsito descontrolado: en horas de dolor, los choques no frenan
Baobab lanza su “Hot Sale” con descuentos de hasta el 25% en indumentaria y outdoor
Semana clave en el caso Adorni por la compra de un departamento
VIDEO. “Sin reforma política, la Provincia no tiene salida a la asfixia financiera”
El Ejecutivo explica en el Concejo los detalles del gasto municipal 2025
Fuerte ajuste en alquileres: el impacto de la inflación en los precios
Caso Kim: movilización contra la escolarización de uno de los implicados
Dos menores implicados en un crimen, cara a cara con la Justicia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Napoli fue abucheado al salir del campo tras perder 2-0 en casa ante Lazio, un resultado que permitió a Inter de Milán dar un enorme paso hacia la conquista del título de la Serie A la próxima semana.
Matteo Cancellieri y Toma Basic anotaron para Lazio, que pudo haber ganado por un margen mayor de no ser por un penal atajado y varias otras oportunidades desperdiciadas.
Inter ahora puede proclamarse campeón de liga si gana en Torino el domingo y Napoli no logra vencer al modesto Cremonese dos días antes. AC Milan aún podría retrasar las celebraciones de Inter, pero necesitaría ganar sus próximos dos partidos: en Hellas Verona y en casa ante Juventus la semana siguiente.
Inter, que venció a Cagliari el viernes, tiene 12 puntos de ventaja sobre Napoli y 15 sobre Milan. Tras este fin de semana quedarán cinco jornadas.
Lazio tuvo un inicio agresivo en Nápoles y le dio resultado, ya que los visitantes se adelantaron en el minuto seis cuando Kenneth Taylor desbordó por la izquierda y tocó hacia atrás para que Cancellieri, relativamente sin marca, definiera a la red.
LE PUEDE INTERESAR
El City puso el final de la Premier al rojo vivo
LE PUEDE INTERESAR
Vóley: Gimnasia entregó todo, pero Boca fue campeón
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí