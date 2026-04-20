Inter se encamina hacia el título en Italia

Napoli fue abucheado al salir del campo tras perder 2-0 en casa ante Lazio, un resultado que permitió a Inter de Milán dar un enorme paso hacia la conquista del título de la Serie A la próxima semana.

Matteo Cancellieri y Toma Basic anotaron para Lazio, que pudo haber ganado por un margen mayor de no ser por un penal atajado y varias otras oportunidades desperdiciadas.

Inter ahora puede proclamarse campeón de liga si gana en Torino el domingo y Napoli no logra vencer al modesto Cremonese dos días antes. AC Milan aún podría retrasar las celebraciones de Inter, pero necesitaría ganar sus próximos dos partidos: en Hellas Verona y en casa ante Juventus la semana siguiente.

Inter, que venció a Cagliari el viernes, tiene 12 puntos de ventaja sobre Napoli y 15 sobre Milan. Tras este fin de semana quedarán cinco jornadas.

Lazio tuvo un inicio agresivo en Nápoles y le dio resultado, ya que los visitantes se adelantaron en el minuto seis cuando Kenneth Taylor desbordó por la izquierda y tocó hacia atrás para que Cancellieri, relativamente sin marca, definiera a la red.