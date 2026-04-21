Semana de la tierra en la UNQ

La Universidad Nacional de Quilmes celebra la Semana de la Tierra en su campus de Bernal hasta el miércoles 24 de abril a través de una serie de talleres ambientales y clases abiertas. Los organizadores de UNQ Sustentable y el Proyecto de Extensión Universitaria coordinan estas jornadas de capacitación para transformar los hábitos de la comunidad educativa. Las actividades ocurren en espacios emblemáticos como el Ágora y el aula 69 con el fin de proteger el ecosistema local. El evento convoca a estudiantes, docentes y vecinos interesados en la ecología urbana.

El cronograma oficial comenzó con una propuesta centrada en el tratamiento de residuos orgánicos. Las responsables del proyecto "Compostando y Cultivando ConCiencia" dictaron el taller sobre compostaje universitario en dos turnos durante la jornada del martes. Esta iniciativa busca el fortalecimiento de las prácticas sustentables y el rescate de saberes cotidianos entre los asistentes. Los participantes aprendieron técnicas de reducción de desechos en el hogar y en las oficinas de la institución.

La reproducción de especies vegetales también ocupó un lugar central en la agenda del martes. Los especialistas realizaron un encuentro sobre propagación vegetativa de plantas nativas a las 13:00 horas. El taller permitió que los alumnos conocieran métodos sencillos para multiplicar ejemplares autóctonos sin necesidad de semillas. Esta técnica favorece la biodiversidad de la zona y promueve la reforestación del predio universitario con flora local.

La microbiología del suelo será el eje principal de la jornada del miércoles. El doctor Claudio Valverde, director del Centro de Bioquímica y Microbiología del Suelo, brindará una clase abierta en el aula 69 a las 13:00 horas. El científico expondrá los beneficios de las bacterias para el crecimiento de las plantas y el equilibrio de la salud ambiental. Esta charla técnica conectará los conocimientos académicos con la producción vegetal a pequeña y mediana escala.

La institución impulsa este programa como parte de su política integral de compromiso con el desarrollo sustentable. El espacio de UNQ Sustentable gestiona de forma permanente la separación de residuos reciclables en todos los departamentos. El equipo de trabajo supervisa además la recolección de chatarra electrónica y los sistemas de eficiencia energética en el edificio. Esta semana de actividades funciona como un motor para la construcción colectiva de conocimiento sobre el cuidado del entorno bonaerense.