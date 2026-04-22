Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo duplica el pozo y se juega por $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

El Mundo

El argentino Grossi dijo que Irán "no tiene la bomba" pero sí "un elemento para más de 10 armas nucleares"

El titular de la OIEA es uno de los cuatro candidatos para ser el próximo secretario general de la ONU

El argentino Grossi dijo que Irán "no tiene la bomba" pero sí "un elemento para más de 10 armas nucleares"
22 de Abril de 2026 | 12:56

Escuchar esta nota

El argentino Rafael Grossi encabeza desde 2019 la dirección del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y actualmente es uno de los cuatro candidatos para ser el próximo secretario general de la ONU.

El cargo que ocupa lo ha llevado a ocuparse del programa nuclear iraní y en una entrevista a los diarios Clarín y La Nación, señaló que el régimen conserva 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, pero que “en un par de semanas se puede llevar al 90% de enriquecimiento. Dicho eso, ¿implica que Irán tiene la bomba nuclear? No. Pero implica que tiene un elemento importantísimo para un arma nuclear. Para varias, para más de diez“.

Diplomático de carrera, Grossi se presentó esta semana en una audiencia de tres horas ante diplomáticos y referentes de la sociedad civil, dejando algo claro: no busca una transición tranquila, sino una cirugía mayor para un organismo que considera "desacreditado" e "ignorado".

En una extensa entrevista concedida tras su presentación, el diplomático argentino no ahorró calificativos para describir el presente de la ONU. Para Grossi, la institución se encamina hacia una "lenta agonía" si no hay un cambio de mando capaz de ejercer una diplomacia más presente y menos simbólica. "En los análisis de los conflictos, la gente casi ni pregunta dónde está la ONU porque no se la ve", sentenció.

La candidatura de Grossi coincide con un momento de máxima volatilidad global. Mientras defendía su postulación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba una extensión de la tregua con Irán. Sin embargo, Grossi advirtió que el peligro de proliferación es real y técnico: el régimen conserva 440 kilos de uranio enriquecido al 60%. "En un par de semanas se puede llevar al 90% de enriquecimiento. No implica que Irán tenga la bomba, pero sí que tiene el elemento para más de diez armas nucleares", afirmó.

Ante la posibilidad de un acuerdo entre Washington y Teherán, Grossi sostiene que el OIEA es el único actor capaz de garantizar neutralidad en las inspecciones, descartando incursiones militares para recuperar el material, debido a la alta complejidad técnica y el riesgo de contaminación.

LE PUEDE INTERESAR

El petróleo, a un paso de los 100 dólares

LE PUEDE INTERESAR

Irán atacó tres barcos en el estrecho de Ormuz y asegura haber incautado otros dos

A diferencia de otros candidatos, Grossi destaca la "interlocución directa". Incluso frente al escepticismo de figuras como Trump o el propio Javier Milei respecto al multilateralismo, se muestra optimista. Asegura que el presidente argentino, a pesar de su postura crítica hacia la ONU, apoya su candidatura por una cuestión de pragmatismo y orgullo nacional. Sobre la visión de Trump, Grossi es tajante: "El propio Trump dice que la ONU tiene potencial. Mi objetivo es que sea un actor profesional apto para el momento que se vive".

Durante la audiencia, Grossi respondió 49 preguntas que tocaron los puntos más sensibles de la agenda internacional:

- Reforma burocrática: aunque rechaza el término "motosierra", admite que existe un "burocratismo excesivo" y duplicación de funciones que deben racionalizarse ante la crisis de liquidez que sufre el organismo.

- Género y capacidad: ante el reclamo de una mujer al frente de la ONU, Grossi opinó que el mundo actual no está para "actos simbólicos", sino para elegir a la persona más apta para gestionar la paz.

- Diplomacia preventiva: criticó la falta de acción previa en conflictos como el de Ucrania, señalando que la ONU dejó que la situación se deteriorara desde 2014.

Grossi confirmó que vive bajo custodia permanente de las fuerzas de seguridad austríacas tras recibir amenazas de muerte de Irán, donde se lo llegó a culpar por la eliminación de científicos nucleares. "Afecta a la familia, no podés ir a ningún lado sin compañía", confesó, aunque lo asume como parte del costo de no ser un "secretario general juez", sino un gestor de soluciones en terrenos difíciles.

Tres claves de la postulación de Grossi:

- Liderazgo proactivo: propone pasar de una ONU reactiva a una que intervenga antes de que los conflictos lleguen al punto de no retorno.

- Racionalización: ante el recorte de fondos de Estados Unidos, busca eliminar la superposición en agencias para asegurar la supervivencia financiera.

- No proliferación: su experiencia nuclear es su mayor activo ante un mundo donde las principales potencias comienzan a cuestionar su autorrestricción armamentística.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Candidato a la ONU: Grossi se lanzó con fuertes críticas
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo

VIDEO. Estudiantes de Ingeniería de la UNLP competirán en Estados Unidos

Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad

Platenses trabajan para lograr la canonización de la beata Sor Ludovica

Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas

Fuerte ajuste en alquileres: el impacto de la inflación en los precios

Tránsito descontrolado: en horas de dolor, los choques no frenan
+ Leidas

Un Gimnasia alternativo quiere otro festejo en la Copa Argentina: formaciones, hora y TV

En Estudiantes se avizoran cambios: ¿qué equipo tiene en mente el Cacique para Talleres?

Ascacibar y otra frase que hizo ruido en el Pincha

Violenta entradera a un matrimonio de abogados en La Plata

Una ex jueza de Familia de La Plata podría ir a juicio por una grave acusación

La Marcha Federal tiene fecha y el Gobierno convocaría a rectores: el plan de lucha que afecta las clases en la UNLP

La Nación deberá definir cómo paga una deuda que exige Kicillof

VIDEO. Escándalo en La Plata: una camioneta realizó maniobras peligrosas durante la maratón en la República de los Niños
Últimas noticias de El Mundo

El petróleo, a un paso de los 100 dólares

Irán atacó tres barcos en el estrecho de Ormuz y asegura haber incautado otros dos

Candidato a la ONU: Grossi se lanzó con fuertes críticas

Trump extiende la tregua mientras acusa a Irán
Deportes
Se juega el clásico platense de Reserva: Estudiantes vence 1 a 0 a Gimnasia en City Bell
Un Gimnasia alternativo quiere otro festejo en la Copa Argentina: formaciones, hora y TV
Histórico reclamo y exigencia de Cambaceres a varios clubes para cobrar derechos de formación de siete jugadores
Escándalo en Europa: una trama de lujo, drogas y fiestas VIP que involucra a futbolistas de la Serie A
Zaniratto firmó la rescisión de su contrato con el Lobo
Información General
Abren las vacantes para ingresar a la Prefectura Naval Argentina: paso a paso, cómo postularse
Regreso a la Luna: la NASA fija fecha y camino para intentar volver a pisarla
Mar del Plata recibe a agrimensores de toda la provincia
El costo de vivir solo: por qué cuatro de cada diez jóvenes viven con sus padres
Se esperan cancelaciones y demoras en los vuelos por el paro de ATE-ANAC
Policiales
VIDEO.- La Provincia inhabilitó a Santiago Maratea tras conducir filmándose y sin cinturón imagen
Se agravó el estado del joven atacado por motochorros en La Plata: tiene sangrado cerebral y permanece internado
Denuncian deficiencias en la Escuela de Cadetes: ¿qué dijo el SPB?
Una ex jueza de Familia de La Plata podría ir a juicio por una grave acusación
“Nos manipularon”, Gianinna se quebró en el juicio por Maradona

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla