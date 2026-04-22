Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo duplica el pozo y se juega por $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

Proponen declarar patrimonio cultural a 11 espacios emblemáticos de La Plata

Proponen declarar patrimonio cultural a 11 espacios emblemáticos de La Plata
22 de Abril de 2026 | 19:03

Escuchar esta nota

Un proyecto que ingresó en la Legislatura bonaerense busca declarar patrimonio cultural de la provincia de Buenos Aires a once espacios emblemáticos de La Plata, con el objetivo de preservar el valor histórico, arquitectónico y simbólico del casco fundacional de la capital bonaerense.

La propuesta legislativa de la diputada Lucía Iañez alcanza a sectores estratégicos del casco urbano platense, como la Plaza Moreno, el Palacio Municipal, el Teatro Argentino, la Catedral de La Plata, la Casa de Gobierno bonaerense, Plaza Islas Malvinas, la sede de la Legislatura, Plaza Rivadavia, el edificio del Ministerio de Seguridad, Plaza San Martín y el Parque San Martín. Todos espacios que forman parte del trazado histórico que distingue a la ciudad desde su fundación en 1882.

En los fundamentos, Iañez recordó que La Plata nació como consecuencia de la federalización de la Ciudad de Buenos Aires en 1880, cuando el entonces gobernador Dardo Rocha impulsó la construcción de una nueva capital para la provincia de Buenos Aires. “Nuestra ciudad se fundó en un contexto donde la organización política del país y su desarrollo económico eran capaces de afrontar el costo de crear un lugar destinado al poder político de una provincia pujante y en constante expansión”, enfatizó la legisladora.

En ese sentido, la oriunda de La Plata remarcó que la iniciativa para declarar a estos once espacios como patrimonio cultural se centra en una zona urbana de fuerte valor institucional, simbólico y arquitectónico, ya que allí se concentran algunos de los edificios más representativos de la capital bonaerense. En la franja urbana señalada por la diputada de Fuerza Patria, conviven las sedes de la política provincial, dependencias públicas, espacios verdes históricos y monumentos de referencia para la identidad platense.

Por caso, la platense también repasó el valor urbanístico de la capital bonaerense y destacó que fue concebida como una ciudad modelo. En ese sentido, la legisladora señaló que un grupo de técnicos, agrimensores e ingenieros encabezados por Pedro Benoit diseñaron una traza innovadora donde confluyeron “la simetría, la cuadrícula y las diagonales del repertorio formal clásico y barroco”, junto con ideas modernas del siglo XIX vinculadas al urbanismo progresista e higienicista.

Por eso, uno de los aspectos centrales del proyecto ingresado a la Cámara baja es la preservación del llamado eje fundacional, referido al corredor urbano donde históricamente se emplazaron los edificios más relevantes de la ciudad, donde fueron proyectados desde sus primeros años la Casa de Gobierno, la Legislatura bonaerense, la Municipalidad y la Catedral, cuatro construcciones emplazadas en la extinta calle 52 que definieron el perfil institucional de La Plata.

LE PUEDE INTERESAR

La actividad económica cayó 2,6% en febrero y anotó el peor resultado desde 2023

LE PUEDE INTERESAR

"Los jubilados hoy solo cubren el 24% de su canasta básica"

“En un camino contra las leyes naturales, La Plata conservó el elemento más tradicional del urbanismo latinoamericano, que es la cuadrícula. Siendo diseñada como una obra concluida y perfecta, el Departamento de Ingenieros incorporó la experiencia colonial regida por las leyes de Indias, ya que Dardo Rocha pretendía convertir la ciudad en un símbolo de unidad nacional, y al mismo tiempo recuperar la jerarquía de ciudad capital”, reconstruyó Iañez respecto de la historia de La Plata.

En tanto, la legisladora destacó que Benoit y sus ingenieros tomaron las ideas de las ciudades ideales de carácter afianzado, en particular del Renacimiento, y subrayó que la traza cuadrada de La Plata buscó representar los atributos del modelo indiano. Bajo esas premisas, Iañez sostuvo que el patrimonio fundacional de La Plata constituye un legado material que excede lo arquitectónico.

“Actualmente podemos considerar que el patrimonio construido fundacional de la Capital de la provincia de Buenos Aires es producto tangible que hunde sus raíces en las múltiples y complejas relaciones que se dan al finalizar el siglo XIX en el medio local”, sostuvo la diputada del peronismo en el texto.

La diputada bonaerense Lucía Iañez propone declarar como patrimonio cultural de la provincia de Buenos Aires el Teatro Argentino de La Plata. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Detuvieron a un platense por racismo en Río de Janeiro: insultó a una trabajadora de app en la fila del supermercado

Estudiantes se quedó con el clásico de Reserva: el Pincha venció 1 a 0 a Gimnasia en City Bell

Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo

Gimnasia empata 0 a 0 ante Acassuso por los 16avos de final de Copa Argentina en Caseros

"Me da asco": polémica y rechazo a Baby Etchecopar por sus declaraciones sobre la bisexualidad

VIDEO. Estudiantes de Ingeniería de la UNLP competirán en Estados Unidos

Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad
+ Leidas

Gimnasia empata 0 a 0 ante Acassuso por los 16avos de final de Copa Argentina en Caseros

En Estudiantes se avizoran cambios: ¿qué equipo tiene en mente el Cacique para Talleres?

Ascacibar y otra frase que hizo ruido en el Pincha

Violenta entradera a un matrimonio de abogados en La Plata

Una ex jueza de Familia de La Plata podría ir a juicio por una grave acusación

La Marcha Federal tiene fecha y el Gobierno convocaría a rectores: el plan de lucha que afecta las clases en la UNLP

Estudiantes se quedó con el clásico de Reserva: el Pincha venció 1 a 0 a Gimnasia en City Bell

La Nación deberá definir cómo paga una deuda que exige Kicillof
Últimas noticias de Política y Economía

La actividad económica cayó 2,6% en febrero y anotó el peor resultado desde 2023

"Los jubilados hoy solo cubren el 24% de su canasta básica"

Tormenta intensa en Chivilcoy provocó anegamientos y complicaciones urbanas

Alertan por venta ilegal de terrenos municipales y riesgo de estafas en Pergamino
Policiales
VIDEOS. El segundo choque en menos de una semana: una moto y un auto chocaron en la "esquina del terror" de La Plata
Juicio por la muerte de Maradona: Luque declarará mañana por cuarta vez
De la paliza a un arbolito en La Plata a la cárcel en Río de Janeiro: el pasado de "El Puma", el platense detenido por racismo
VIDEO.- Detuvieron a un platense por racismo en Río de Janeiro: insultó a una trabajadora de app en la fila del supermercado
VIDEO. Así fue el choque en la esquina del estudio de OLGA durante el programa de Migue Granados
Información General
Desmantelamiento en el SMN: harán un paro "con apagón" el viernes
Abren las vacantes para ingresar a la Prefectura Naval Argentina: paso a paso, cómo postularse
Regreso a la Luna: la NASA fija fecha y camino para intentar volver a pisarla
Mar del Plata recibe a agrimensores de toda la provincia
El costo de vivir solo: por qué cuatro de cada diez jóvenes viven con sus padres
Deportes
Gimnasia empata 0 a 0 ante Acassuso por los 16avos de final de Copa Argentina en Caseros
VIDEO. "Hola Basurero": los hinchas de Gimnasia viajan a Caseros en micros, autos y hasta en un camión
Estudiantes se quedó con el clásico de Reserva: el Pincha venció 1 a 0 a Gimnasia en City Bell
Histórico reclamo y exigencia de Cambaceres a varios clubes para cobrar derechos de formación de siete jugadores
Escándalo en Europa: una trama de lujo, drogas y fiestas VIP que involucra a futbolistas de la Serie A
Espectáculos
Se accidentó Nacha Guevara y suspendieron el estreno de su obra: cómo está la actriz
Kendall Jenner y Jacob Elordi estarían viviendo un romance “hace meses”
Gran Hermano: “La Maciel” se arrepintió de abandonar la casa y se defendió de la causa judicial
"Me da asco": polémica y rechazo a Baby Etchecopar por sus declaraciones sobre la bisexualidad
Jésica Cirio fue tajante sobre su vínculo con Elías Piccirillo: “Él fue una equivocación"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla