Proponen declarar patrimonio cultural a 11 espacios emblemáticos de La Plata

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Un proyecto que ingresó en la Legislatura bonaerense busca declarar patrimonio cultural de la provincia de Buenos Aires a once espacios emblemáticos de La Plata, con el objetivo de preservar el valor histórico, arquitectónico y simbólico del casco fundacional de la capital bonaerense.
La propuesta legislativa de la diputada Lucía Iañez alcanza a sectores estratégicos del casco urbano platense, como la Plaza Moreno, el Palacio Municipal, el Teatro Argentino, la Catedral de La Plata, la Casa de Gobierno bonaerense, Plaza Islas Malvinas, la sede de la Legislatura, Plaza Rivadavia, el edificio del Ministerio de Seguridad, Plaza San Martín y el Parque San Martín. Todos espacios que forman parte del trazado histórico que distingue a la ciudad desde su fundación en 1882.
En los fundamentos, Iañez recordó que La Plata nació como consecuencia de la federalización de la Ciudad de Buenos Aires en 1880, cuando el entonces gobernador Dardo Rocha impulsó la construcción de una nueva capital para la provincia de Buenos Aires. “Nuestra ciudad se fundó en un contexto donde la organización política del país y su desarrollo económico eran capaces de afrontar el costo de crear un lugar destinado al poder político de una provincia pujante y en constante expansión”, enfatizó la legisladora.
En ese sentido, la oriunda de La Plata remarcó que la iniciativa para declarar a estos once espacios como patrimonio cultural se centra en una zona urbana de fuerte valor institucional, simbólico y arquitectónico, ya que allí se concentran algunos de los edificios más representativos de la capital bonaerense. En la franja urbana señalada por la diputada de Fuerza Patria, conviven las sedes de la política provincial, dependencias públicas, espacios verdes históricos y monumentos de referencia para la identidad platense.
Por caso, la platense también repasó el valor urbanístico de la capital bonaerense y destacó que fue concebida como una ciudad modelo. En ese sentido, la legisladora señaló que un grupo de técnicos, agrimensores e ingenieros encabezados por Pedro Benoit diseñaron una traza innovadora donde confluyeron “la simetría, la cuadrícula y las diagonales del repertorio formal clásico y barroco”, junto con ideas modernas del siglo XIX vinculadas al urbanismo progresista e higienicista.
Por eso, uno de los aspectos centrales del proyecto ingresado a la Cámara baja es la preservación del llamado eje fundacional, referido al corredor urbano donde históricamente se emplazaron los edificios más relevantes de la ciudad, donde fueron proyectados desde sus primeros años la Casa de Gobierno, la Legislatura bonaerense, la Municipalidad y la Catedral, cuatro construcciones emplazadas en la extinta calle 52 que definieron el perfil institucional de La Plata.
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“En un camino contra las leyes naturales, La Plata conservó el elemento más tradicional del urbanismo latinoamericano, que es la cuadrícula. Siendo diseñada como una obra concluida y perfecta, el Departamento de Ingenieros incorporó la experiencia colonial regida por las leyes de Indias, ya que Dardo Rocha pretendía convertir la ciudad en un símbolo de unidad nacional, y al mismo tiempo recuperar la jerarquía de ciudad capital”, reconstruyó Iañez respecto de la historia de La Plata.
En tanto, la legisladora destacó que Benoit y sus ingenieros tomaron las ideas de las ciudades ideales de carácter afianzado, en particular del Renacimiento, y subrayó que la traza cuadrada de La Plata buscó representar los atributos del modelo indiano. Bajo esas premisas, Iañez sostuvo que el patrimonio fundacional de La Plata constituye un legado material que excede lo arquitectónico.
“Actualmente podemos considerar que el patrimonio construido fundacional de la Capital de la provincia de Buenos Aires es producto tangible que hunde sus raíces en las múltiples y complejas relaciones que se dan al finalizar el siglo XIX en el medio local”, sostuvo la diputada del peronismo en el texto.
La diputada bonaerense Lucía Iañez propone declarar como patrimonio cultural de la provincia de Buenos Aires el Teatro Argentino de La Plata.
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