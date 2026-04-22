Oriundo de La Plata y vestido con una camiseta de la Selección Brasileña al momento de ser detenido, José Luis Haile protagonizó un nuevo escándalo por racismo tras la liberación de la joven Agostina Páez. El platense tiene 67 años y antecedentes por riña.

Conocido también como “El Puma”, fuentes policiales indicaron que vive hace dos años en Brasil. Actualmente se encuentra con prisión preventiva por “injuria racista” hacia una empleada en Copacabana, a quién habría llamado “Negra puta”.

El hecho, ocurrido el lunes, fue denunciado por otro argentino que estaba en el supermercado “Mundial”, quién aseguró haber presenciado los comentarios del platense a la joven e intervino al ver su situación de vulnerabilidad.

Enojado por la demora en la fila del comercio, apuntó contra la joven que retiraba varios pedidos de una aplicación de delivery. Este martes en la audiencia judicial se determinó su prisión preventiva.

Por su parte, la policía civil ratificó la situación procesal del acusado a través de un escueto comunicado oficial: “De acuerdo con la 12ª DP (Copacabana), un hombre fue conducido a la unidad por guardias municipales. Fue detenido en flagrancia por injuria racial”.

Haile vive en Brasil desde hace poco más de dos años y, según su perfil de Facebook, es oriundo de La Plata. Hasta 2025, mantenía una actividad frecuente en redes sociales, donde compartía contenido personal de manera casi diaria. Su último posteo público data del 11 de agosto de ese año y muestra un plato de comida compuesto por pollo, arroz, fideos, zanahoria y batata.

En otra publicación, realizada el 10 de agosto con motivo del Día del Padre, compartió un video junto a un amigo llamado Juan. En las imágenes se lo ve preparando un asado o “churrasco”, en portugués, en una vivienda ubicada en Río de Janeiro. Durante el video, comenta sobre la vista del lugar y menciona que se encontraba viviendo allí en ese momento.

En distintas fotos de sus redes se puede observar que tiene un tatuaje en el torso, que fuma y consume alcohol, especialmente cerveza. También se manifiesta como hincha del club Boca Juniors.

Antecedente violento en La Plata

Haile cuenta con un grave antecedente delictivo que data del 2018. En aquel entonces, lo habrían detenido por ser señalado como el autor de los golpes y graves lesiones que le habría provocado a un arbolito en 2016.

Según publicaba este diario, pasó el 23 de marzo de 2016, cuando, según la víctima, se le acercó un sujeto y le “consultó por el precio de las divisas, para luego propinarle una golpiza sin mediar palabra”, detalló un jefe policial.

La paliza fue tremenda: el herido, sufrió varios cortes en el rostro y una fractura de cúbito.

A “El Puma” no sólo lo complicaron distintos testigos, sino también “cámaras de seguridad privadas”, aunque la detención que en julio de 2017 ordenó el juez Jorge Moya Panisello a pedido de la fiscal Betina Lacki recién quedó efectiva en las últimas horas, tras varios recursos que presentó la defensa.

Finalmente, con la captura ya firme, efectivos de la Bonaerense se desplegaron en las inmediaciones de la casa de Haile -en pleno centro- y lo atraparon en 50 entre 8 y 9.

Los problemas por el control de la venta de divisas en el Centro no son nuevos, pero en los últimos meses han ocurrido varios incidentes que permiten adivinar un recrudecimiento de la puja entre un par de “bandas pesadas”, admitieron distintas fuentes.

El más grave fue el ataque a un arbolito que salió del Banco Provincia con un millón de pesos y lo balearon en las piernas, en una salidera frustrada.