Se accidentó Nacha Guevara y suspendieron el estreno de su obra: cómo está la actriz

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Nacha Guevara sufrió un accidente doméstico y se debió suspender el debut en el Teatro Nacional Cervantes, donde estrenaría “Nacha y Favero en el Cervantes”, junto a Alberto Favero. El hecho tuvo lugar en las últimas horas y obligó a parar los planes.
“El Teatro anuncia que, por motivos de fuerza mayor, el espectáculo Nacha y Favero en el Cervantes será reprogramado y oportunamente se comunicarán las nuevas fechas”, indicaron desde el Cervantes sin mayores detalles.
Sin embargo, este miércoles y a un día del estreno trunco, la misma Nacha Guevara compartió un video con sus seguidores donde dio más información: “Les cuento que cuando estábamos ensayando todo el jueves, viernes, sábado pasado, empezamos a ver que teníamos algunas dificultades con el espacio, cuando entró el piano de cola, está la escenografía de la revista, que es muy linda, muy grande, pero bueno, empezamos a tener problemitas y dudas. Nos fuimos con ese problema a la cabeza a la casa”.
“Cuando estaba ordenando un placard, me llevé un mueble por delante y me fracturé un dedo del pie derecho. Una fractura no muy grande, pero que bueno, me lleva tres semanas que se suelde y un poco de reposo, pero no puedo caminar con el pie apoyándolo todo, no es para estar en el escenario”, describió la actriz argentina.
En este sentido, priorizó “pedir disculpas por esto pero bueno, no hay otro remedio”. “Todos lo lamentamos mucho, nuestra gente, la del teatro, que es estupenda, que tiene mucho profesionalismo y mucha buena voluntad, pero bueno, estas cosas pasan. Esto lleva tres semanas para repararse, de modo que estamos viendo cuándo lo haríamos de nuevo”, destacó.
Finalmente, Nacha Guevara cerró: “Con la patita para arriba un par de días. Ya me duele un poco menos, porque la verdad que cuando te das contra eso es un dolor que no se puede explicar, pero se va bajando. Gracias por estar siempre ahí y quiero que no se preocupen por las boludeces que pueden escuchar por ahí”.
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