El segundo choque en menos de una semana: una moto y un auto chocaron en la "esquina del terror" de La Plata

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La inseguridad vial en el barrio de San Carlos sumó un nuevo capítulo este miércoles 22 de abril. Apenas unos minutos antes del mediodía, se registró un nuevo accidente de tránsito en la transitada esquina de Avenida 137 y 42, donde colisionaron un auto y una moto. El hecho, que quedó captado por cámaras de vigilancia de la zona, reavivó el malestar de los frentistas por la peligrosidad de dicho cruce.
El choque generó una inmediata conmoción entre los testigos. La secuencia fílmica muestra el momento exacto del impacto en una esquina que los frentistas ya consideran "conflictiva" por la recurrencia de episodios similares. El pasado sábado, un auto y una moto habían colisionado de una forma muy semejante a la ocurrida este miércoles.
El incidente había ocurrido minutos después de las 18:20, luego de que una joven que circulaba en moto impactó contra un auto con tal fuerza que salió despedida, golpeando de lleno contra el capot del vehículo.
Aquel siniestro también fue registrado por dispositivos de seguridad, con el agravante de que en los audios se perciben con claridad los gritos de dolor de la víctima. Pese a la espectacularidad del golpe, en esa ocasión no se requirió el traslado en ambulancia.
Los vecinos y trabajadores de la zona de 137 y 42 aseguran que la problemática de los incidentes viales, ya sean entre autos o motos, son moneda corriente. Allí, apuntan principalmente a la ausencia de reductores de velocidad como lomos de burro o señalización adecuada, como también la falta de poda y la acumulación de hojas en los árboles de la zona.
Ante la repetición de estos hechos, exigen medidas urgentes por parte de la Comuna para evitar que se produzca una tragedia mayor en una de las esquinas con más tránsito del barrio.
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