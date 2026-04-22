Una masa de aire de la Antártida se aproxima a la Región y se espera un fuerte descenso térmico



Tras las intensas lluvias y la gran concentración de humedad que prevaleció durante la última semana en gran parte del centro y norte del país, el ingreso de una masa de aire polar generará un cambio de rumbo en el centro del país luego de este primer mes del otoño, que de apoco comenzará a mostrar las características de estación fría que precede al invierno. Según los expertos, con la llegada del aire de la Antártida, habrá un fuerte descenso térmico y condiciones propicias para las primeras heladas en el centro.

No obstante, el cambio significativo llegará hacia el fin de semana y, hasta el viernes, se mantendrá el viento norte, con temperaturas templadas y humedad atmosférica.

El sitio especializado Meteored adelantó que hacia el domingo y tras otra serie de posibles precipitaciones en el centro del país y el Litoral, “hacia el cierre del fin de semana el escenario cambiará de manera marcada con el ingreso de una masa de aire de origen polar que avanzará sobre gran parte del territorio, generando un contexto favorable para la ocurrencia de las primeras heladas” de este 2026.

Desde el viernes se presentará “un marcado contraste térmico entre el norte y el sur del país, en un contexto donde las precipitaciones se concentrarán sobre el noreste argentino”, indicó el portal. En cuanto a las copiosas lluvias, “se esperan acumulados de entre 60 mm y 100 mm, e incluso superiores en sectores puntuales del sur de Corrientes, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires”.

Las condiciones de inestabilidad se dan normalmente en estas transiciones en las que chocan dos situaciones climáticas contrastantes. Más allá de las precipitaciones, lo más relevante será el marcado descenso de las temperaturas: las máximas caerán a valores de entre 16 °C y 20 °C en la región central y entre 8 °C y 12 °C en la Patagonia, evidenciando el avance del aire frío.

Primeras heladas

El lunes se consolidará el ingreso de la masa de aire polar, con un escenario dominado por condiciones secas y un descenso térmico generalizado en todo el país. “Las lluvias quedarán restringidas al extremo noreste, mientras el resto del territorio experimentará estabilidad”, precisó el informe de Meteored.

Las temperaturas mínimas reflejarán con claridad el cambio de masa de aire: toda la Patagonia registrará valores inferiores a 0 °C, mientras que en el centro del país se ubicarán entre 2 °C y 6 °C en llanura, con sectores que descenderán a un rango de entre 0 °C y 4 °C, especialmente en áreas serranas, como la comarca de Sierra de la Ventana, Tandil y Balcarce en la provincia de Buenos Aires.

Según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, en la región del Gran La Plata se espera para el lunes próximo marcas mínimas en torno a 7 ºC, una tendencia que se mantendrá por varios días. No obstante la temperatura irá en descenso con el avance de la semana y de a poco irá barriendo con la humedad que predominó a lo largo de abril.

Este escenario configura el contexto más propicio en lo que va del año para la ocurrencia de las primeras heladas en el centro del país, particularmente en zonas rurales, valles y bajos donde el enfriamiento radiactivo es más eficiente.