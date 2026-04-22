Vecinos "inspectores": buscan aplicar multas en La Plata con filmaciones caseras
Vecinos "inspectores": buscan aplicar multas en La Plata con filmaciones caseras
Le pusieron fecha a la Marcha Federal: el plan de lucha de los docentes que afecta las clases en la UNLP
Investigan coimas por permisos para importar autorizados por Massa en el gobierno de A. Fernández
VIDEO. Escándalo en La Plata: una camioneta realizó maniobras peligrosas durante la maratón en la República de los Niños
Agravó el estado del joven atacado por motochorros en La Plata: tiene sangrado cerebral y permanece internado
Una masa de aire de la Antártida se aproxima a la Región y se espera un fuerte descenso térmico
Denuncian deficiencias en la Escuela de Cadetes: ¿qué dijo el SPB?
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Una ex jueza de Familia de La Plata podría ir a juicio por una grave acusación
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Luis Brandoni y "un último regalo": llegó a grabar y estará en 'Todo' y 'El encargado 4'
Susto en Gonnet: cayó una rama de gran tamaño y crecen los reclamos por el arbolado público
Irán atacó tres barcos en el estrecho de Ormuz y asegura haber incautado otros dos
Escándalo en Europa: una trama de lujo, drogas y fiestas VIP que involucra a futbolistas de la Serie A
Histórico reclamo y exigencia de Cambaceres a varios clubes para cobrar derechos de formación de siete jugadores
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Amenazas de tiroteo: el reto viral al que todos culpan pero nadie vio
La Plata: detuvieron a un boxeador que le fracturó el maxilar a un rival en un torneo amateur
A los gritos: fuerte cruce en vivo entre Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan
Fernanda Callejón lloró al declarar contra su ex, el platense Ricky Diotto
Crece la tensión en PAMI: profesionales y afiliados marchan en La Plata por la crisis del sistema
Tapia y Toviggino: un conflicto judicial suma otro escándalo
Medicina: miles de estudiantes sin clases por problemas edilicios
Llegó el frío a La Plata: mañana fresca y con viento para este miércoles
Beto Casella entre las cuerdas en medio de la crisis de BTV: el canal analiza decisiones extremas
Andrea del Boca está trabajando en su biopic y afirmó que no omitirá ningún aspecto polémico de su vida
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Tras las intensas lluvias y la gran concentración de humedad que prevaleció durante la última semana en gran parte del centro y norte del país, el ingreso de una masa de aire polar generará un cambio de rumbo en el centro del país luego de este primer mes del otoño, que de apoco comenzará a mostrar las características de estación fría que precede al invierno. Según los expertos, con la llegada del aire de la Antártida, habrá un fuerte descenso térmico y condiciones propicias para las primeras heladas en el centro.
No obstante, el cambio significativo llegará hacia el fin de semana y, hasta el viernes, se mantendrá el viento norte, con temperaturas templadas y humedad atmosférica.
El sitio especializado Meteored adelantó que hacia el domingo y tras otra serie de posibles precipitaciones en el centro del país y el Litoral, “hacia el cierre del fin de semana el escenario cambiará de manera marcada con el ingreso de una masa de aire de origen polar que avanzará sobre gran parte del territorio, generando un contexto favorable para la ocurrencia de las primeras heladas” de este 2026.
Desde el viernes se presentará “un marcado contraste térmico entre el norte y el sur del país, en un contexto donde las precipitaciones se concentrarán sobre el noreste argentino”, indicó el portal. En cuanto a las copiosas lluvias, “se esperan acumulados de entre 60 mm y 100 mm, e incluso superiores en sectores puntuales del sur de Corrientes, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires”.
Las condiciones de inestabilidad se dan normalmente en estas transiciones en las que chocan dos situaciones climáticas contrastantes. Más allá de las precipitaciones, lo más relevante será el marcado descenso de las temperaturas: las máximas caerán a valores de entre 16 °C y 20 °C en la región central y entre 8 °C y 12 °C en la Patagonia, evidenciando el avance del aire frío.
El lunes se consolidará el ingreso de la masa de aire polar, con un escenario dominado por condiciones secas y un descenso térmico generalizado en todo el país. “Las lluvias quedarán restringidas al extremo noreste, mientras el resto del territorio experimentará estabilidad”, precisó el informe de Meteored.
LE PUEDE INTERESAR
Crece la tensión en PAMI: profesionales y afiliados marchan en La Plata por la crisis del sistema
LE PUEDE INTERESAR
San Carlos: una pérdida de agua destrozó una calle y "nadie puede pasar"
Las temperaturas mínimas reflejarán con claridad el cambio de masa de aire: toda la Patagonia registrará valores inferiores a 0 °C, mientras que en el centro del país se ubicarán entre 2 °C y 6 °C en llanura, con sectores que descenderán a un rango de entre 0 °C y 4 °C, especialmente en áreas serranas, como la comarca de Sierra de la Ventana, Tandil y Balcarce en la provincia de Buenos Aires.
Según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, en la región del Gran La Plata se espera para el lunes próximo marcas mínimas en torno a 7 ºC, una tendencia que se mantendrá por varios días. No obstante la temperatura irá en descenso con el avance de la semana y de a poco irá barriendo con la humedad que predominó a lo largo de abril.
Este escenario configura el contexto más propicio en lo que va del año para la ocurrencia de las primeras heladas en el centro del país, particularmente en zonas rurales, valles y bajos donde el enfriamiento radiactivo es más eficiente.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí