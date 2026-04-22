Le pusieron fecha a la Marcha Federal: el plan de lucha de los docentes que afecta las clases en la UNLP

En el marco del incumplimiento de la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Ejecutivo nacional y la judicialización de la medida, los gremios nucleados en la Federación de Docentes Universitarios (CONADU) definieron la fecha de la marcha nacional educativa que se realizará el martes 12 de mayo en la Plaza de Mayo, bajo el lema "Por la educación, la universidad publica y la ciencia nacional".

Además, confirmaron que la próxima semana habrá paro de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo en todas las casas de altos estudios del país - del 27 de abril al 2 de mayo - siguiendo el plan de lucha definidos por los gremios de cada universidad y la CONADU y CONADU Histórica.

Las acciones que buscan la implementación de la Ley de Financiamiento incluyen también “Carpas por la Universidad y la Soberanía”, retomando la histórica carpa blanca de fines de la década del '90, con la consigna “Milei, cumplí la ley”.

Clara Chevalier, titular de CONADU, detalló que "Javier Milei lleva más de 180 días sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, seis meses", una ley "votada, vetada y ratificada por dos tercios del Congreso de la Nación". En esa línea, sumó: "Ya contamos con fallos de 1era y 2da instancia del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo es el único de los tres poderes que se niega a cumplir la ley".

Gremios que adhieren a las medidas de fuerza y que conforman CONADU son: ADIUNGS, AGD Río Cuarto, ADUM, ADUNCe, ADEIUNAJ, SIDIU, ADUNTREF, ADOI – UNVIME, ADUNA, CODIUNNE, COAD, FEDUBA, ADIUC, SIDIUNLAR, SIDIUNT, ADULP, ADUNIPE, SIDUNSJ, AGDU – Entre Ríos, SUDHur, ADIUNQ, ADUFOR, ADAI, ADIUNPAZ, SIDIUNCAUS, ADUNSADA, SIDUNCU, AFUDI, ADUNSE y ADUC.

Marcha de antorchas y en la puertas de otro parate

Este jueves será el turno de otra marcha de antorchas convocada por docentes, estudiantes y nodocentes de la UNLP. La movida comenzará a las 17, con una concentración en el edificio de Presidencia de la universidad y proseguirá con una movilización que finalizará con un cierre musical en la Escuela Anexa.

A su vez los gremios -ADULO, ATULP y FULP- tienen todo listo para realizar una semana de paro que comenzará el lunes 27 de abril y que no sólo afectará el dictado de clases es diferentes facultades del país sino que también en colegios secundarios que dependen de las altas casas de estudios. Esta protesta será la tercera de varios días y de esa forma se acumulará casi un mes sin clases apenas transcurrido dos meses del presente ciclo lectivo universitario.

“La docencia de las universidades necesita un 55% de aumento para recuperar los salarios que teníamos en noviembre de 2023. La garantía salarial lleva congelada más de un año y una enorme cantidad de docentes continúa cobrando 250.000 pesos”, indicaron desde Conadu, una de las federaciones nacionales mayoritarias junto a Conadu Histórica.

La protesta del lunes 27 de abril al sábado 2 de mayo afectará a la mayoría de las casas de estudios del país; entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); de La Plata (UNLP); la Tecnológica Nacional (UTN); la de Rosario (UNR); la de Tucumán (UNT); la del Nordeste (UNNE); del Chaco Austral (UNCAUS); de Salta (UNSa); de Entre Ríos (UNER); y de José C. Paz (UNPAZ).

Pero también esta semana se registrará una medida de fuerza impulsada por el sector no docente nucleado en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun). En este caso, será jueves. Esta iniciativa impactará no sólo en las facultades sino en los colegios dependientes de las universidades, ya que son los trabajadores no docentes los encargados de abrir las instituciones cada día.

¿Señal de diálogo del gobierno nacional?

Desde su sanción, la Ley de Financiamiento Universitario supone uno de los grandes conflictos para el Gobierno nacional que estudiaba, por estos días, la manera de readaptar los números para hacer frente al fallo judicial que obliga a su cumplimiento.

Según supo, el oficialismo madura una nueva convocatoria a rectores y autoridades universitarias para principios de mayo con intención de alcanzar un acuerdo que deje conforme a las partes.

En varios despachos de Balcarce 50 sostiene que en febrero hubo un principio de acuerdo, que le atribuyen al asesor presidencial, Santiago Caputo, que aspiraba a recomponer los salarios docentes y no docentes en un 12,3% de lo licuado en 2025, pero que no prosperó debido a los prolongados plazos de los tiempos legislativos.

Desde el Salón Martín Fierro señalan contra el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y lo responsabilizan de “haber pisado” el proyecto. En el entorno del legislador descartan la posibilidad y aseguran que las prioridades las fija la Casa Rosada en función de las necesidades.

“Tenemos que acomodar los números para que funcione. No lo podemos pagar, en el mientras tanto vamos ganando tiempo para poder modificar la ley”, confesó un alfil libertario ante este medio.

A través de un recurso extraordinario presentado por la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio, la administración libertaria aspira a ganar tiempo luego de que la inflación del mes de marzo que se ubicó en 3,4% complejizó los planes. “Los votos estaban”, se jactan desde una de las tribus violetas.

“Estamos viendo de intentar arreglar el stock pasado y plantear una nueva discusión en el Congreso”, confesó una voz con acceso al despacho presidencial que admitió además que una de las opciones es avanzar por decreto.

Lo cierto es que las autoridades universitarias comienzan a impacientarse y maduran una nueva movilización para los primeros días de mayo. Además, descartan la existencia de un acuerdo con el Ejecutivo y aseguran que en febrero solo “hubo un aviso”.

Entre los cuestionamientos figuran la falta de compensación para los puntos salariales perdidos en 2024, y la falta de proyección para este 2026.

Con la cuestión en el temario es que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió el pasado lunes con el ministro de Economía, Luis Caputo, el guardían de los números, y la secretaria de Legal y Ténica, María Ibarzabal Murphy, la coordinadora de la estrategia legal de la procuración.

Los días pasan y la presión persiste. El recuerdo de la movilización universitaria de 2024, la más convocante bajo la era Milei, aún permanece en la memoria de varios funcionarios que garantizan que el problema se va a solucionar.

“La gente está cansada, no veo clima social como en aquel entonces”, vaticinó una importante fuente a esta agencia. En paralelo, las autoridades universitarias preparan una nueva convocatoría que podría concretarse de no conformar la propuesta.